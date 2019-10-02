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驻哈使馆举行庆祝新中国成立70周年活动

2019年10月02日09:11  来源：人民网-国际频道
 
大家高唱国歌，注视着五星红旗冉冉升起。记者 周翰博摄
大家高唱国歌，注视着五星红旗冉冉升起。记者 周翰博摄

人民网努尔苏丹10月1日电（记者 周翰博）当地时间10月1日上午，中国驻哈萨克斯坦使馆全体馆员及家属、驻哈中资机构人员、孔子学院教师及留学生代表等一百多人欢聚使馆，隆重举行庆祝中华人民共和国成立70周年“升国旗、唱国歌、看直播”活动。大家怀着无比激动的心情高唱《义勇军进行曲》，注视着五星红旗冉冉升起。

在升旗仪式后，中国驻哈萨克斯坦大使张霄发表讲话。张大使指出，70年前的今天，中华人民共和国宣告成立，中华民族结束了一百多年来任人宰割的屈辱历史。70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民艰苦奋斗，从站起来、富起来到强起来，创造了一个又一个人间奇迹，谱写了一曲又一曲感天动地的壮丽篇章。

张霄强调，70年的成功实践，源于中国共产党的坚强领导，“没有共产党就没有新中国”；源于我们找到了一条符合中国国情的发展道路，走中国特色社会主义道路；源于我们坚持改革开放，这是决定中国命运的关键一招，也是实现中华民族伟大复兴的关键一招；也源于全体中国人民不畏艰难、无私奉献。站在新的历史起点上，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，不忘初心、牢记使命，坚定“四个自信”、坚持“两个维护”、树牢“四个意识”，为实现“两个一百年”奋斗目标，开创中国特色大国外交新局面，为实现中华民族的伟大复兴而不懈努力。

升旗仪式结束后，全体人员在使馆集体观看庆祝中华人民共和国成立70周年大会和阅兵式实况录像。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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