中国驻俄使馆举行庆祝中华人民共和国成立70周年暨中俄建交70周年招待会（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科9月30日电（记者 屈海齐）当地时间30日晚，中国驻俄罗斯大使张汉晖在使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立70周年暨中俄建交70周年招待会。中国驻俄大使张汉晖、俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫分别致辞。俄国家杜马第一副主席茹科夫、国家杜马副主席涅韦罗夫、俄联邦委员会（议会上院）副主席乌马汉诺夫、俄共产党中央委员会主席久加诺夫、俄军副总参谋长利依纳中将、俄军前总参谋长马卡罗夫大将、俄总统办公厅对外政策局局长涅韦罗夫、俄远东和北极发展部部长科兹洛夫、外交部副部长莫尔古洛夫、交通部副部长茨韦特科夫、体育部副部长科西洛夫、财政部副部长莫伊谢耶夫、内务部副部长祖博夫，以及俄总统办公厅、政府办公厅、联邦委员会、国家杜马、各大部委、总局、政党和企业界、学术界、新闻界、各国驻俄使节、中资机构和华侨华人、留学生代表约1500人出席。

招待会在中俄两国国歌声中拉开帷幕。张汉晖大使在致辞中首先代表驻俄使馆向旅俄同胞、中资机构和留学生代表致以节日的问候。张汉晖大使表示，新中国成立70年来，中国共产党团结带领全体中国人民顽强拼搏，实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济结构不断优化，人民幸福感不断增强，对世界发展的贡献也越来越大。2018年，中国国内生产总值达到13.6万亿美元，占世界经济总量比重达16%，对世界经济增长贡献率近30%。中国成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家，先后参加30项联合国维和行动，是安理会五个常任理事国中派出维和人员最多的国家。习近平主席提出共建“一带一路”、构建人类命运共同体，为完善全球治理提出了“中国方案”。在实现中华民族伟大复兴的逐梦路上，中国人民愿为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出更大贡献。

张汉晖大使强调，今年是中俄建交70周年，两国探索出了一条“对话不对抗、结伴不结盟”的国与国交往新路。近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄关系在高水平运行，处于历史最好时期，两国双边贸易额正从1000亿美元向2000亿美元迈进。中俄政治互信日益巩固，务实合作成果丰硕，人文交流深入民心，发展战略全面对接，国际协作不断密切，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系树立了典范。今年6月，习近平主席和普京总统宣布中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代，为两国关系在高水平上实现更大发展指明了方向。在中俄建交70周年和两国关系进入新时代之际担任中国驻俄大使，我深感使命光荣，责任重大。到任以来，我充分感受到俄政府、议会、外交部等部门对中俄关系的高度重视及对我本人和使馆工作的大力支持。我愿同各位朋友一道，履职尽责，殚精竭虑，全力落实习近平主席和普京总统达成的各项重要共识，全面推进两国发展战略对接和利益融合不断取得新成果，为实现中俄携手发展振兴作出应有贡献。

梅利尼科夫第一副主席在致辞中热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价新中国取得的巨大发展成就及俄中关系的高水平。他表示，围绕新中国成立70周年和两国建交70周年，双方进行了一系列形式多样的纪念庆祝活动。俄国家电视台近期播出的系列纪录片《中国的重生》充分反映了新中国成立之初两国人民的真诚友谊，充分展示了双方睦邻友好的坚实基础，并在两国民众中获得了良好的反响。近几十年来，新中国取得了令人瞩目的成就，成为世界第二大经济体、世界上最大的进出口贸易国和对外投资国之一，并在国际舞台上享有极高政治威望。这些成就充分体现了中国人民的智慧与创造力，体现了国家的领导能力。当前中国正自信地朝着中共十九大提出的“两个百年”目标阔步迈进。在新中国成立第二天，苏联就率先承认了新中国并与之建交。如今，俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，两国互相尊重、信任、支持，在政治、经济、人文、国际舞台等各领域走深走实。另外，我还十分荣幸担任了俄中友协主席的工作，愿与各界人士齐心协力，推动新时代俄中全面战略协作伙伴关系继续发展。

招待会气氛融洽热烈，各界来宾积极交流互动，热烈祝贺新中国成立70周年，祝贺中俄建交70周年这一具有里程碑意义的纪念日，共同祝愿中国更加繁荣昌盛，中俄关系更上一层楼，两国人民的友谊万古长青。

招待会开始前，格林伍德--华星艺术团深情合唱了《我和我的祖国》与《歌唱祖国》两首歌曲。招待会期间，张汉晖大使就新中国成立70周年、中俄建交70周年、新时代中俄关系、两国务实合作等接受了两国媒体采访。张汉晖大使还亲自寄语旅俄的中国留学生，做国家建设的栋梁之才，做中俄友好事业的接班人。

使馆在等候厅还举行了“纪念中俄建交70周年图片展”，吸引了与会嘉宾的驻足观看。

(责编：崔越、杨牧)