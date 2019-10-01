“中蒙关系新时代”学术研讨会在蒙古国举行

人民网乌兰巴托9月30日电（记者 霍文），由蒙古国外交部、科学院国际关系研究所共同主办的“中蒙关系新时代：机遇与挑战”学术研讨会9月30日在蒙古国外交部举行。研讨会上，中蒙两国专家学者回顾了中蒙关系的发展历程，分析了双方面临的机遇和挑战，展望了双边关系发展的前景，探讨了解决双边合作中存在问题的措施和办法，对进一步深化友好互利合作提出了积极建议，同时还就促进本地区安全合作交换了意见。

蒙古国外交部国务秘书达瓦苏伦在开幕式致辞时表示，今年是蒙中建交70周年，双方高层互访频繁，政治互信不断巩固，经贸合作持续深化，人文交流日益密切。中蒙关系新时代学术研讨会是蒙中两国元首见证签署的《中蒙建交70周年纪念活动计划》框架内举办的一项重要活动，蒙方高度重视并积极邀请中方相关领域专家学者来蒙参会，相信两国学者立足新的历史起点，为中蒙关系更快更好向前发展积极建言献策，对丰富蒙中全面战略伙伴关系内涵作出积极贡献。

中国驻蒙古国大使馆公使衔参赞杨庆东在致辞中说，今年是中蒙建交70周年。70年来，两国关系历经考验，但始终保持友好合作的主流。2014年，中国国家主席习近平对蒙古国进行历史性访问，推动两国关系进入了全面战略伙伴关系新时期。当前，中蒙关系正处于历史最好发展时期，双方面临前所未有的发展机遇。

杨庆东表示，“中蒙关系新时代：机遇与挑战”学术研讨会是中国国务委员兼外长王毅和蒙古国外长朝格特巴特尔亲自关心和推动的一项重要活动，是中蒙建交70周年系列活动之一，相信对加强两国政策沟通、推动“一带一路”和“发展之路”战略对接、创新中蒙合作模式等发挥积极作用。相信中蒙双方一定能把握住机遇，克服各种风险挑战，携手并肩，共同努力，朝着建设人类命运共同体的目标不断迈进。

蒙古国科学院院长雷格德勒表示，蒙中是山水相连的邻邦，双方建立全面战略伙伴关系以来，各领域合作取得了长足发展。中国是蒙古国最大的投资来源国和最大贸易国。中方提出的“一带一路”倡议和中蒙俄经济走廊等机制和平台将给蒙古国带来巨大发展潜力。今天举行“中蒙关系新时代：机遇·挑战”学术研讨会，恰逢其时，希望双方专家学者深入探讨，对开启蒙中关系新时代建言献策。

来自中国现代国际关系研究院、中国社会科学院、北京大学蒙古学研究中心、内蒙古大学、内蒙古社会科学院俄罗斯与蒙古国研究所、蒙古科学院国际关系研究所、战略研究所、国立大学等中蒙两国机构60余位专家学者出席研讨会。

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