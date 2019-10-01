“海外汉语教学中的书法教育” 培训在布鲁塞尔举行

大家拿着各自的作品共同祝福新中国成立70周年。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月30日电 （记者 任彦）为庆祝中华人民共和国成立70周年，比利时法语布鲁塞尔自由大学孔子学院28日至29日举办“海外汉语教学中的书法教育” 专题培训，为当地汉语教师更好地在教学中进行书法教育提供了一次难得的学习机会。

上海交大文创学院中国书法文化国际传播研究所所长周斌教授受邀作为本次培训的专家。来自比利时一些大学、中学和汉语培训机构的的汉语教师参加了培训。孔子学院中方院长陆晓红表示，该院经常举办汉语教师培训项目，这些针对性很强的专题培训很受当地汉语教师的欢迎。

来自新鲁汶大学的汉语教师帕特里西娅·吉奥特（中文名：普泉熙）深有感触地说，讲座深入浅出，形象生动，从中不仅快速学到了书法教学的要领，而且对书法艺术所蕴含的哲理有了更深入的了解。这次培训对她的汉语教学工作很有帮助，她将在以后的教学中引导学生了解书法的独特魅力。

在讲座现场还举办了“风调雨顺”二十四节气书法文化展，供学员观摩。展览展出了第八任联合国秘书长潘基文和教育书画协会高等书法教育分会成员作品25件。潘基文所写的大篆“春”字以及分会主席、清华大学教授言恭达先生所写的小篆“立春”、“雨水”引起了参观者的极大兴趣，他们纷纷拍照留念。

潘基文为此次展览专门发来贺信，他说，相信通过书法这种美丽的线条，能够加深各族人民之间的相互欣赏、相互理解，为世界和平架起友谊的桥梁。在周斌的指导下，学员们纷纷体验书法艺术，在灯笼上书写篆书“福”字。

布鲁塞尔继续教育中心中文教师姜宁带着自己的学生前来观摩体验书法艺术，她说，她和学生们大开眼界，通过观展和体验对中国古代气象文化与书法艺术的博大精深有了更深切的体会。

(责编：崔越、杨牧)