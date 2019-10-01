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中国驻美使馆举行升旗仪式庆祝建国70周年

2019年10月01日10:14  来源：人民网-国际频道
 
中国驻美使馆日出时分隆重行升旗仪式庆祝建国70周年 张梦旭摄
中国驻美使馆日出时分隆重行升旗仪式庆祝建国70周年 张梦旭摄 

人民网华盛顿9月30日电（记者张梦旭）9月30日,中国驻美国大使馆在美东时间的日出时分隆重举行升旗仪式, 庆祝中华人民共和国成立70周年。中国驻美国大使崔天凯、公使李克新、公使徐学渊以及馆员代表等约130人参加了升旗仪式。

上午7时整，伴随着初升的朝阳，参加升旗仪式的全体人员在使馆前门整齐列队。由6名使馆外交官组成的护旗手，英姿飒爽地护送国旗走向升旗台。在庄严雄壮的国歌声中，两名旗手稳稳地拉动旗绳，鲜艳的五星红旗冉冉升起，全体人员怀着激动的心情向国旗行注目礼或军礼。

升旗仪式结束后，崔天凯大使在接受中国媒体联合采访时说：“此时此刻，在首都北京，庆祝中华人民共和国成立70周年招待会正在人民大会堂隆重举行。可以说驻美使馆欢庆祖国母亲生日的节奏和国内是同步的，心情是相通的。9月30日还是我国的烈士纪念日，我们来时的路是无数先烈用鲜血和生命换来的，我们应当缅怀他们，继承他们的事业，把今后的路走得更好。”

中国驻美使馆武官处武官助理张双鹏说：“今天我作为一名军人和外交官，能在大洋彼岸亲手托起这面五星红旗，我感到非常激动和自豪。在国外我深切地感觉祖国70年来的发展变化，这是中国人民一点一点地拼出来的、干出来的。在当前这个继往开来、承前启后的新时代，我们军人有义不容辞的责任，我们要用一颗不变的初心托起五星红旗，托起我们强国强军的梦想。”

在领事侨务处工作的连淑钰说：“在祖国70周年华诞，中国驻美使馆外交官用最普通、最真诚的方式为祖国祝寿。当前中国与世界的关系发生了根本性的变化，作为外交战线的普通一兵，我由衷地感到骄傲和自豪。我对祖国说，五星红旗，我为你骄傲，我为你自豪，我为你祝福，祖国万岁。”

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(责编：崔越、杨牧)
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