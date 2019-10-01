中国驻加纳大使馆隆重举行庆祝新中国成立70周年招待会

人民网阿克拉9月30日电（姜宣、侯瑞） 当地时间27日，中国驻加纳大使王世廷偕夫人赵曼在加纳首都阿克拉举行国庆招待会，隆重庆祝新中国成立70周年。加纳副总统巴武米亚、国防部长尼提乌、大阿克拉省省长阿谢蒂、贸工部副部长阿霍姆卡—林德塞、国土资源部副部长比奥等政府官员、政党、议会高层及社会各界人士，驻加使节、国际和地区组织代表，在加华侨华人和中资机构代表等逾500人出席。

王世廷指出，70年来，中国共产党牢记为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命，带领全国各族人民，锐意进取，埋头苦干，开辟了新时代中国特色社会主义道路，中华民族实现了站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

王世廷表示，自从1997年回归祖国以来，香港经济持续稳定地增长，现在的GDP几乎是1996年的两倍。香港作为世界金融、贸易、航运中心的地位是稳固的。回归22年的实践证明“一国两制”是保持香港长期繁荣稳定的最佳制度安排。止暴制乱、恢复秩序已成为香港社会各界最广泛的共识、最强烈的呼吁。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法，支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外国政府、外国势力、外国组织和个人干预。

王大使指出，中国将一如既往和各国分享发展红利。“一带一路”倡议就是中国向世界提供的最重要的国际公共产品，希望非洲国家积极抓住参与共建“一带一路”的历史机遇实现自身发展。当前中加关系正处于历史最好时期。中国已成为加纳最大贸易伙伴、最大投资来源国和最大人力资源培训提供国。2018年9月，加纳加入“一带一路”倡议。一年来，中加合作新项目不断启动，结出累累硕果。中方愿同加方在新的历史起点上继续携手努力，维护和传承两国传统友谊，积极落实中非合作论坛北京峰会成果，加强战略对接与务实合作，实现中国梦和加纳梦。

尼提乌代表阿库福－阿多总统、加纳政府和人民就新中国成立70周年向习近平主席、中国政府和人民致以热烈祝贺和美好祝福。尼高度评价中国发展成就，中国从一个贫穷的农业国变成世界第二大经济体，约7亿人摆脱贫困，创建了世界上最大规模的中产阶级，创造了人类社会的发展奇迹！加纳将学习中国发展经验，不断提高农业生产率、推进工业化，实现摆脱援助的发展目标。

尼指出，在毛泽东和恩克鲁玛等中加老一辈领导人的精心培育下，中加传统友谊历经59年的传承并不断取得新的成就。在过去的20年里，两国贸易合作持续增长，中国已成为加纳的最大贸易伙伴。自2018年9月阿多总统对中国进行国事访问取得圆满成功以来，中加各领域交流合作不断加强，中加关系朝着更加紧密的命运共同体方向发展。加方愿在团结、相互信任和尊重的原则上进一步深化中加关系。

招待会现场嘉宾参观了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”。76张精美、大幅照片展示了新中国成立以来所走过的光辉发展历程。巴武米亚认真观看图片，积极与嘉宾互动交流，对中国取得的发展成就感到由衷高兴，对中国共产党表示由衷的敬佩，并祝福中国人民生活越来越好！

此外，招待会还播放了新中国成立70周年主题宣传片《追梦人：中国2019》、《美丽中国》、中加双边关系和经贸合作、人文交流图片锦集等。来宾们纷纷盛赞中国取得的伟大发展成就，对中加合作结出的累累硕果感到欢欣鼓舞，表示愿为推动两国关系发展做出新的更大贡献。

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