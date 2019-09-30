“我眼中的新中国70年”——发展中国家媒体论坛在京召开

9月29日，“我眼中的新中国70年”——发展中国家媒体论坛在北京举行。人民网记者 暨佩娟摄

人民网北京9月30日电 （记者管克江、暨佩娟）9月29日，由中国公共外交协会、中华全国新闻工作者协会（简称中国记协）主办的“我眼中的新中国70年”——发展中国家媒体论坛在北京举行。论坛主题为：“看中国发展故事，话媒体交流合作”。外交部公共外交咨询委员会资深大使委员、中方媒体、高校代表和中国国际新闻交流中心72国89名记者等共约200人出席。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，新中国成立70年来，中国人民在中国共产党的领导下坚持走中国特色社会主义道路，创造了发展奇迹。同时，中国与世界联系日益紧密，世界需要更多了解客观真实的中国，中国也需要世界读懂“中国故事”，愿与世界共享机遇。媒体在增进各国人民友谊、推动文明互鉴、促进共同发展等方面发挥了重要的纽带作用。中国公共外交协会将继续办好中国国际新闻交流中心，欢迎更多各国记者通过这一项目来华看看真实的中国，进一步深化媒体务实合作。

中国记协书记处书记田玉红表示，改革开放以来，中华全国新闻工作者协会积极开展对外新闻交流，同70个国家和地区的记者组织、新闻协会建立交流机制，与30多个国家和地区的记者组织共同发起成立了“一带一路”记者组织合作平台。记者协会愿与发展中国家媒体加强互访交流，增进相互了解和互信。希望各国新闻界朋友多到中国走走，全面了解中国，积极报道中国，成为本国民众了解中国的窗口。

外交部新闻司司长华春莹表示，中国人民用70年时间创造了人类历史发展奇迹，拓展了发展中国家走向现代化的途径，丰富了各国人民希望过上更美好生活的梦想。中国发展的密码在于坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。中国的发展是发展中国家力量的壮大，中国越发展，就越有能力帮助发展中国家实现共同发展，为发展中国家维护公平正义，捍卫发展中国家的共同利益。希望发展中国家记者共同努力，让世界更多听见、听清、听懂发展中国家的声音。

与会记者们表示，新中国成立70年来，在经济发展、科技创新、脱贫攻坚等领域取得举世瞩目的成就。中国积极参与全球治理，为世界贡献“中国智慧”和“中国方案”。广大发展中国家高度评价中国道路，认为中国特色社会主义道路为希望保持民族独立的发展中国家实现更快发展提供了全新的选择，愿学习中国成功经验，探索适合本国国情的发展模式。

为加强中国与发展中国家媒体间进一步务实交流，增进相关国家媒体对中国的了解，自2014年起，中国公共外交协会开始组织实施相关媒体培训交流项目，先后创立“中非新闻交流中心”、“中国一南亚新闻交流中心”等。2018年，项目整合升级为“中国国际新闻交流中心”。中国国际新闻交流中心围绕中国经济社会建设、对外交往、新闻事业发展等主题，组织参训记者参加中国重大内政外交活动新闻报道，在京与有关单位座谈交流，开设国情讲座和新闻业务培训，安排赴中央媒体实习，并组织赴外地参访等。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)