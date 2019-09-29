“中国不仅为我们带来美丽校园，更带来希望与梦想”

学生哈兰表达对中国的喜爱 王志伟摄

在尼罗河三角洲南部的米努夫省首府希宾库姆市，有一所基础设施先进、教学质量良好的学校颇有名气，它就是由中国建筑股份有限公司承建的自由埃及语言实验学校。不少学生家长在接受记者采访时均表示，这个学校在当地是最好的学校，校园干净整洁，教室配有电脑、投影仪、视听设备等现代化教学设施，学习环境非常舒适，周边地区的不少家长都抢着把孩子送到这里。

从首都开罗驱车一个半小时，便来到学校。由于地处农村，学校周边的建筑大多比较老旧破败，自由埃及语言实验学校在这里就显得格外引人注目。淡黄色的主体建筑配上五彩斑斓的装修风格，让人步入校园便顿感愉悦。据该校校长宰海拉介绍，经过十年的发展，学校已成长为一所涵盖幼儿园到高中的综合性学校，共可容纳学生1092人，培养了不少优秀人才。希望中建集团能帮助他们再次扩建，因为想要来这里上学的孩子实在是太多了，目前校园的承载能力已不能满足当地日益增长的入学需求，希望能有更多的孩子接受到这样的现代化教育。

“我爱中国，感谢中国朋友”

在采访过程中，记者切实地感受到学校师生对中国朋友的极大热情。所到之处，都会被不同年龄段的孩子层层“包围”，他们争先恐后与记者握手合影并表达自己对中国的喜爱。四年级学生多拉告诉记者：“我爱中国，他们让我们有了这么美丽的校园，我非常享受在这里学习的每一天。”

听闻中建集团十年后回访学校，希宾库姆市教育局局长阿萨姆专程赶来参加座谈会。阿萨姆认为，这所学校见证了中埃友谊，为当地的教育事业作出了卓越贡献，希望中国建筑未来能继续关爱和帮助当地儿童。中建集团企业文化部高级经理吴琦表示，中建集团非常愿意与校方就下一步志愿者服务和文化互动事宜展开深入交流，希望通过双方的努力，能让更多孩子成长成才，真正实现两国人民的民心相通。一位中年女教师还特意制作法老方尖碑手工艺品表示对中国朋友的感谢，她握着中建员工的手激动地说：“中国人，好样的！”

下午时分，校园外聚集了不少接孩子放学的家长。骑着摩托车的穆罕默德前面载着女儿，后面载着儿子，他向记者介绍说：“大儿子上二年级，小女儿上幼儿园，能来这所‘中国学校’上学很幸运，自己也被同事们羡慕，感谢中国朋友帮我们建起这么好的学校，中国是我们真正的朋友。”

“这里是我梦想起飞的地方”

自由埃及语言实验学校也是不少当地学生梦想起飞的地方。该校学生哈兰，来自希宾库姆市的一个农村。绿油油的庄稼地是她亲近自然的天然场所，哞哞作声的耕牛是她朝夕相处的好伙伴。小时候，望着奔驰而过的火车，哈兰特别想看一看外面的精彩世界。终于有一天，爸爸妈妈把她送进了这所著名的“中国学校”。

哈兰告诉记者：“在学校的每一天都让她感到快乐与幸福，希望通过自己的努力，未来能成为一名医生，这里是我梦想起飞的地方。”

在这里，她第一次学会了做手工，做的是她由衷热爱的学校模型；第一次学会了画画，画的是爸爸妈妈教她在田间锄草的画面；第一次学会了用电脑，打的字是I have a dream；第一次获奖，获的是“儿童发明家奖”。

当收到由中建集团赠送的图书时，哈兰爱不释手，美丽的大眼睛闪闪发光，迫不及待地翻开书本阅读起来。看着她认真的样子，记者能够感受到哈兰对于知识的渴求。

哈兰只是该校众多学生的一个缩影，还有无数像她这样的农村学生因为这个学校改变命运。“中国建筑带给孩子们的不仅仅是像花园一样的美丽校园，更重要的是带来了知识改变命运的希望和勇敢追求梦想的信心。” 中建员工Sherbiny这样告诉记者。

“喜欢中国文化，希望长大后能去中国”

在学校的盛情邀请下，中建阿语翻译高龙为该校孩子们上了一堂生动的汉语课。当屏幕上出现耳熟能详的中国建筑和中国明星时，学生们争先恐后地举手说出正确答案。虽然孩子们大多没有出过远门，对埃及以外的国家很不熟悉，但一提起中国，每个人都兴奋起来，七嘴八舌地向高龙咨询起他们对中国的疑问。课堂里，孩子们听得很专注，跟着高龙不断重复着“你好！”“谢谢！”“不客气！”等中文词汇。课后学生穆斯塔法对记者说：“我很喜欢上中文课，也很喜欢中国文化，希望长大以后能去中国。”一节中文课在埃及学生心里种下了文化交融的种子，让他们对万里之外的中国产生兴趣，或许这就是民心相通的完美呈现。校方相关负责人马格丹也表示，希望未来中方能帮助其开设中文课，真正实现中埃两国文化互通，文明互鉴。

自由埃及语言实验学校是由中国建筑承建的众多海外项目的其中之一，在“一带一路”倡议下，中建始终担当着“走出去”的践行者、先锋者和示范者，工程范围涵盖教育、体育、科技、经济、民生等众多领域。秉持“建一个项目、树一座丰碑、赢一方好评”的理念，在每一个工程所在国，中国建筑不仅广泛传播施工技术，深刻履行央企责任，更有效助力两国文化交流。从“拓展幸福空间”到“共商共建共享”，中国建筑用实际行动让“一带一路”理念在世界每一个角落生根发芽、开花结果。 （记者 景玥 通讯员 王志伟）

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