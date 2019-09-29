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驻几内亚使馆举行庆祝新中国成立70周年暨中几建交60周年招待会

2019年09月29日13:32  来源：人民网-国际频道
 
招待会现场（驻几内亚使馆供图）
招待会现场（驻几内亚使馆供图）

人民网科纳克里9月29日电（记者姜宣、岳少文） 当地时间26日，驻几内亚大使黄巍偕夫人余慧在使馆隆重举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年暨中几建交60周年。几总理福法纳、总统事务兼国防国务部长迪亚内、总统府办公厅主任兼对华合作协调人卡巴、公共工程、文体、预算、安全、投资、合作、畜牧等部长、总统府、总理府部长级顾问、国民议会议员、共和国机构政府、军队高级官员、各界友好人士、驻几使节和国际组织代表，以及中国援几专家组、在几中资机构和华侨华人代表等共近500人出席。

黄巍表示，回顾新中国外交走过的70年波澜壮阔历程，我们就会想起几内亚这个好朋友、好兄弟、好伙伴。中国是世界上第一批承认几独立的国家之一，几是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家，塞古·杜尔总统是第一位访华的非洲国家元首，周恩来总理将几作为其首次访非的重要一站，两国关系深具开创性意义。过去的60年，是中几政治互信不断增强、友好合作不断拓展、交融互鉴不断深化的60年。站在新的历史起点上，中几双方将以落实两国元首达成的重要共识为契机，携手共建“一带一路”，共筑更加紧密的中非命运共同体，同守友好初心，共享发展机遇，努力为两国人民带来更大福祉，为中几全面战略合作伙伴关系注入新动力、增添新内涵。

几政府代表团团长、总统事务兼国防国务部长迪亚内发表致辞，代表孔戴总统向习近平主席和友好的中国人民致以热烈祝贺，盛赞中国人民在各领域取得举世瞩目的发展成就，表示习近平主席提出“一带一路”和人类命运共同体等宏大理念，为全球经济合作与人文交流贡献了中国智慧、中国方案，几方无条件给予支持。

迪亚内表示，几中建交60周年来，双方始终团结友好，携手争取民族独立、维护国家主权，在和平共处五项原则基础上开展全方位合作，构筑了持久稳固的命运共同体。几政府愿同中国政府共同努力，推动几中全面战略合作伙伴关系不断迈上更高水平，打造非中双边合作典范，共同实现两国人民对美好生活的向往。

招待会持续两个多小时，现场始终洋溢着喜庆友好的气氛。各界嘉宾畅叙友情，共话合作，纷纷赞佩新中国成立70周年取得的辉煌成就，共祝中几友谊不断向前发展。招待会现场播放了《中国超乎你的想象》、《追梦人》、《丝游记》等纪录片，并举办了《中华人民共和国成立70周年主题国际巡展》和《中几建交60周年图片展》，吸引嘉宾驻足观看、交口称赞。

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(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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