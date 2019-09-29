香山革命纪念地迎来首个外国使馆代表团

人民网北京9月28日电（记者曲颂、白紫微）9月28日，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在外交部欧亚司司长孙霖江陪同下，带领使馆代表团来到香山革命纪念地参观。这是首个外国驻华使馆赴香山革命纪念地集体参观。

使馆一行先瞻仰了双清别墅、来青轩等革命旧址，随后在香山革命纪念馆观看了《为新中国奠基——中共中央在北京香山》主题展览。杰尼索夫透露，他从《人民日报》上看到香山革命纪念馆开馆的消息，看到习近平主席到这里参观的照片，所以他非常想带俄罗斯驻华使团成员来参观这座纪念馆。

能在中国国庆节和俄中建交70周年纪念日即将到来之际实地参观香山革命纪念馆，让杰尼索夫深感欣慰。杰尼索夫表示，近年来，俄中双边关系发展又快又好，两国领导人分别在多个场合都提到，双边关系处在历史最好阶段。“但是，我们还要向前看，看得更高、更远一些。21世纪，俄中两国都面临着许多挑战，需要携手努力去克服。”

通过这次参观，杰尼索夫大使和使馆馆员看到了许多过去没有见过的历史照片，还看到了开国大典使用过的礼炮等珍贵文物，更加清楚地了解了70年前的那段岁月。“苏联是第一个承认新中国的国家，这次参观具有特殊的意义。在参观结束后，杰尼索夫在纪念馆留言册上写下了习近平主席提出的“不忘初心、牢记使命”。杰尼索夫表示，他非常喜欢这句话。“我们应该铭记历史，牢记最初的计划与设想，坚持原则，坚持历史使命。”

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