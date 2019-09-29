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中国驻旧金山总领馆举行国庆70周年招待会

2019年09月29日09:05  来源：人民网-国际频道
 
中国驻旧金山总领馆国庆70周年招待会现场
中国驻旧金山总领馆国庆70周年招待会现场

人民网旧金山9月27日（记者邓圩、宫欣）当地时间9月27日，中国驻旧金山总领馆举行国庆招待会，共庆中华人民共和国成立70周年。来自加州及州各地政要、中美企业、华侨华人、留学生代表等上百位嘉宾济济一堂，欢天喜地一同庆祝这一重要节日。

中国驻旧金山总领事王东华对到场的中外友好人士表示感谢。他列举了中国近年来在政治、经济、外交等多个方面和领域取得的成绩。他表示，新中国成立70年以来，中国发展取得巨大成就，人民生活得到前所未有的改善。中国人民比以往任何时候都享有更多的民主、自由、幸福和尊严。中国的发展，也为世界稳定繁荣作出了前所未有的贡献。

王东华指出，中国之所以能取得巨大发展成就，根本原因是坚持中国共产党领导，实行了中国特色社会主义制度，走上了中国特色社会主义道路。

王东华同时表示，今年也是中美建交40周年。他向与会嘉宾介绍了中美建交40年来两国关系取得历史性的发展，指出合作最符合中美利益，也是双方最佳选择。当前中美关系处于紧要关口，希望两国能增加理解，减少误解，对彼此战略意图做出正确判断，尊重彼此核心利益和重要关切，在相互尊重和平等相待基础上管控分歧，在互谅互让和互利互惠基础上扩大合作。

加州参议员威善高、众议员丁右立、邱信福先后发言，祝贺中华人民共和国成立70周年，并向王东华颁发贺状。

威善高表示虽然现在中美关系紧张，但是他有信心两国的关系会变好，因为对于美国和中国而言，共同努力以实现世界经济和谐与和平至关重要。

丁右立、邱信福在致辞时分别列举了加州与中国在地方城市经贸、人文和旅游等各项交流取得的丰硕成果，并表示加州和中国的关系依旧非常紧密友好，加州十分重视与中国的交往。

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(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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