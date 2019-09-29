“歌唱中国”唱响拉各斯 共庆新中国成立70周年华诞

人民网拉各斯9月28日电（记者姜宣、林琼斯） 28日，由拉各斯大学孔子学院主办、中国投资发展促进会、华非集团协办的“歌唱中国”——庆祝新中国成立70周年歌唱比赛在拉各斯大学举办，来自拉各斯大学、拉各斯州中小学及尼社会团体17支参赛队伍近200人参加，现场观众400余人。

比赛在华星艺术团的舞狮表演中拉开帷幕，经过激烈精彩的比拼，来自拉各斯大学文学院艺术系的合唱团和孔子学院HSK二级学生，分别以《我和我的祖国》和《天路》夺得了比赛的合唱组及独唱组冠军。其他选手们演唱的曲目也是丰富多彩，形式多样，有中国传统童谣《让我们荡起双桨》、《听妈妈讲那过去的事情》，爱国歌曲《我的中国心》、《红旗飘飘》，流行歌曲《成都》和军旅歌曲《军港之夜》、《打靶归来》等，选手们精彩的演唱和表演赢得了现场观众的热烈欢呼和阵阵掌声。

中国驻拉各斯总领馆褚俊领事表示，此次比赛是中尼人文交流合作的生动体现，希望更多的人积极投身于中尼友好交流事业，为增进两国青年之间的深情厚谊贡献青春活力，共同唱响中尼两国传统友谊、世代友好的最强音。

拉各斯大学孔子学院外方院长戚牧笛表示，今年10月1日是新中国成立70周年，也是尼日利亚59周年独立日，70年来中国取得的经济社会发展成就举世瞩目，极大鼓舞着尼日利亚，希望两国继续深化互利合作，提高人民生活水平。

拉各斯大学孔子学院中方院长王永静向参赛选手表示感谢并寄以殷切期望，希望他们能够保持对中华文化的热诚，继续深入学习汉语，传播弘扬中华文化，使文化交流成为构筑中尼两国和两国人民友谊的桥梁。

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