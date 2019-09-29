塞纳中华情——庆祝新中国成立70周年专场晚会在巴黎举行

人民网巴黎9月28日电（记者刘玲玲）由巴黎中国文化中心和中国银行巴黎分行联合主办的塞纳中华情——庆祝新中国成立70周年专场晚会27日晚在巴黎举行。中国驻法大使卢沙野，巴黎中国文化中心主任严振全、中国银行巴黎分行行长何立勤，法国外交部全球化总司教育、研究、网络、媒体司副司长巴克戴，百代电影法国制片与发行主席沙法耶等中法政治、经济和文化新闻界等150多位嘉宾出席了该场晚会。

塞纳河畔，慕什游船装扮成中国色彩，国庆70周年的标志随处可见，洋溢着喜庆浓郁氛围。体现新中国70年伟大发展成就的图片展、宣传片，热烈欢腾的歌舞、惊艳全场的服饰走秀、精致美味的中国美食，驻足留影、欢笑互动的游人，形成塞纳河上一道亮丽独特的风景。

卢沙野在致辞中表示，70年来，中国人民在中国共产党的领导下，砥砺前行，奋勇拼搏，创造了人类发展史上的奇迹。70年来，中国始终奉行独立自主和平外交政策，努力维护以联合国为核心的多边主义治理体系，推动国际关系民主化，促进和平解决国际争端。中国将继续推进“一带一路”国际合作，与世界分享发展机遇，努力维护多边主义，为全球治理贡献中国智慧和中国方案，推动构建以相互尊重、公平正义、合作共赢为核心的新型国际关系和人类命运共同体。

他同时表示，今年是中法建交55周年，55年来，中法关系在世界树立起东西方和谐相处、大国之间互利共赢的典范，为世界的和平与稳定、人类的进步与发展作出了重要贡献。在两国元首的战略引领下，中法关系正迎来前所未有的发展前景。

巴黎中国文化中心主任严振全致辞表示，巴黎中国文化中心是中国在西方大国设立的第一个文化中心，是法国人民了解、认识中国的绝佳窗口，是欣赏、学习中国文化的国家级平台。在新中国成立70周年之际，于塞纳河上“搭建”流动的舞台，同巴黎民众分享喜悦，观众将能够通过艺术演出、图片展览、服装走秀、美食品鉴，全方位感知中国，走近中国。

中国银行巴黎分行行长何立勤表示，今年是中国银行进入法国的第40个年头。作为第一家进入法国的中资金融机构，我们深耕法国市场，与祖国共同成长，成为法国金融市场的重要参与者。中国银行巴黎分行坚持以金融力量服务中法经贸往来，致力于成为法国企业投资中国、亚洲的金融业务主办银行和中国“走出去”企业在法国发展的首选银行。

晚会以在船坞举行的“锦绣中华”中央民族大学民族艺术团的演出拉开帷幕，气势磅礴的蒙古族群舞《奔腾》、婀娜多姿的维吾尔族女子群舞《石榴花开》、马头琴等民族乐器奏响的浪漫法国乐曲《玫瑰人生》、蒙古族、藏族、鄂温克族等民族的歌曲和欢腾壮美的中国各民族群舞《锦绣中华》精彩纷呈，展现了中国民族融合、蓬勃发展的繁荣景象，深深感染了现场观众。

晚会的压轴大戏——中国服装走秀演出赢得现场掌声喝彩声不断。首先亮相的是“天意”莨绸服装。现场观众通过欣赏莨绸服装秀，感受到中国服装设计领域的当代创新活力。随后出场的是几组绚丽多彩，韵味独特的中国各民族服饰，民族服饰为现代服饰文化的创新发展提供了取之不竭的源泉。20套民族服装是由中央民族大学民族博物馆珍藏并特为新中国成立70周年友情出借的，让来宾们感受到中国服饰文化的传承创新和各民族大团结的繁荣景象。

据介绍，本次活动由巴黎中国文化中心和中国银行巴黎分行通力合作、联手打造，是海外开展文化传播的有益尝试。

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