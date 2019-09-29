外媒记者感受胡同新风光

人民网北京9月28日电（记者 任皓宇） 9月28日下午，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心与北京市人民政府新闻办公室组织开展“社区和谐生活”城市采访活动，来自35个国家和地区的近60名记者走进前门地区，近距离感胡同风光。
中外媒体记者先后参观西打磨厂街、三里河公园、草场胡同等地，采访了解了前门地区修缮整治相关情况，干净整洁的街道、“水穿街巷”的美景、传统元素与现代设计结合的院落等都给大家留下深刻印象。
外媒记者一致称赞胡同干净、整洁、美丽，并表示在这里能看到很多历史的痕迹，旧城区的更新改造十分有意义。
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