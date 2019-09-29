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中企助力印尼铲业“争霸”

2019年09月29日08:33  来源：人民网-国际频道
 
比赛现场图片
比赛现场图片

人民网雅加达9月28日电（记者 张杰）雅加达机场附近的一片工地上，两辆大型装载机正在繁忙地“施工作业”，它们先是将工地中心的土方高高铲起，然后各自将土方倾倒在指定的区域，又形成两个新的土方，两辆装载机你方唱罢我登场，你追我赶，似乎是在相互比拼——是的，这就是在比拼，这是“全球好铲车，铲业英雄争霸赛”印度尼西亚总决赛的现场。从印尼各地层层选拔出来的15名装载机驾驶员，正在这里驾驶徐工ZL50GN型装载机两两进行比拼，他们要以相同铲斗数为标准，比拼铲装量、燃油消耗和作业时间，综合成绩最佳者，除了为自己和自己所在的公司赢得声誉之外，还将获得丰厚的奖品和赴中国徐州感受徐工智能制造的机会。

这场在印尼首都雅加达举行的“铲业英雄”争霸赛是徐工集团在2019年组织的第四场海外比赛，也是亚太地区的首场比赛。印尼矿藏丰富，基建发展迅速，工程车辆需求量大，一直以来都是全球装载机等工程机械公司竞争的重中之重，而以徐工为代表的中国工程机械，也积极投身这片市场，获得了良好的口碑和优异的成绩。

一名参赛成员所属矿业公司的高层向记者表示，他们公司从2008年创建之初就选择使用了徐工的工程机械，11年来，不仅徐工产品质量好，而且徐工在印尼代理商的后期服务也十分到位，每当遇到小故障，徐工的服务团队都会积极响应，在第一时间解决，为公司节省了时间和成本。因此这么多年以来从来没有想过要更换其他品牌的工程机械，相反其他竞争公司看到他们使用中国工程车辆事业蒸蒸日上，也主动向他们了解徐工的产品，“如果（我们的员工）赢得比赛，我也想去中国看看，从网上了解到中国制造业智能化程度特别高，我想亲眼目睹一下，另外，我也想通徐工的研发部门进行交流，改进一下一些易坏配件的设计制造水平”，这名高管还即兴发表了一下获奖感言。而他们公司的那名参赛成员却十分低调：“我想通过这次比赛提高一下自己的操作水平，再了解一下徐工的新型装载机的性能，如果能够获得第一名，我觉得我们公司会很自豪，我也希望能给我带来更高的薪水。”

参赛企业和员工的感受切合了“铲业英雄”争霸赛的举办初衷——“模拟实际工况、搭建交流平台、实现自我提升、成就英雄梦想”。专程赴雅加达参加争霸赛开幕式的徐工铲运机械事业部党委副书记、工会主席、纪委书记王颖女士向记者表示，这是一个能够凭借自身努力实现梦想的时代，是一个最好的时代，“这些参赛选手才是今天的主角，这里也必将成为他们展示技能、实现冠军英雄梦想的舞台”。企业购买工程机械，但最终同这些机械打交道的是这些驾驶员，以徐工为代表的中国工程机械在印尼被认可，源于驾驶员的认可，以徐工为代表的中国制造业产品走出国门去国际市场竞争，也需要贴近实际需求、切合驾驶员需要，实现基层员工、购买设备企业代理商和中国企业四方都满意的多赢局面。相信今后随着“一带一路”倡议的实施、中国企业走出去步伐的加快，中国的技术和设备会让更多的发展中国家获得更好的发展。

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(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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