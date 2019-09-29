人民网巴黎9月28日电（记者刘玲玲）由巴黎欧洲金融市场协会、跨境银行间支付清算有限责任公司（以下简称“跨境清算公司”）和中国建设银行联合主办的“跨境人民币新前沿-中国金融市场开放”论坛9月27日在巴黎举行。来自中法60余家金融机构、工商协会、知名企业的代表出席活动。与会各方就人民币跨境支付系统（CIPS）、中国金融市场开放、人民币国际化未来展望等议题进行了讨论和交流，普遍认为在当前国际环境正在发生深刻变化的形势下继续加大人民币在跨境贸易与投资中的使用，有利于实现更高水平的贸易投资自由化与便利化，为全球经济发展注入活力。

中国驻法国大使馆经济商务处公参高元元出席活动并致辞。她表示，人民币在跨境贸易与投资结算中的规模逐步扩大，已发展成为全球第五大支付货币、第三大贸易融资货币和第五大外汇交易货币。当前中国正在以“一带一路”建设为重点，推动形成全面开放新格局，继续推动人民币国际化进程，有利于企业降低成本，防范汇率风险，推动中国和全球经济发展。

在致辞中，欧洲金融市场协会总经理阿诺·布列松列举了一组数字来说明法国已成为欧元区开展人民币计价业务的重要和领先中心：法国和中国之间已有50％的付款是以人民币计价；欧元区人民币交易的40%以上是在法国完成的。“在法国，越来越多的金融机构和企业在贸易融资、市场交易、外汇交易等活动中使用人民币进行结算，体现出人民币国际化发展的强劲步伐，”布列松强调说，“对欧洲各国来说，开放的中国金融市场是重要机遇，欧洲金融市场协会将在双方良好合作的基础上继续扩宽领域，为中国投资者来法创造更多有利条件。”

加强人民币国际化发展，推动巴黎离岸人民币中心建设，是中法高级别财金对话在金融合作领域达成的重要共识之一。2018年第六次中法高级别财金对话联合情况声明中提到，中方欢迎更多法国当地银行和金融市场基础设施申请接入CIPS。跨境清算公司总裁许再越表示，随着人民币在法国使用量不断增加，人民币在中法两国贸易和金融结算领域发挥的作用日益显著。作为提供人民币跨境清算等服务的金融市场基础设施，CIPS致力于支持人民币全球使用、助力中国与世界各国的经贸往来，希望能成为各方凝聚共识、合作共赢的平台。据许再越介绍，目前，CIPS在全球拥有31家直接参与者和近900家间接参与者，他表示，CIPS欢迎更多符合条件的参与者加入，并希望更多的法国与欧洲机构投资者和企业使用人民币计价的金融服务和金融产品，共同打造巴黎离岸人民币金融中心，共同助力中欧金融市场互联互通和双向开放，促进中法两国金融市场共同发展。

“共同打造巴黎离岸人民币金融中心、促进中法两国金融市场共同发展，这是两国金融界的心声，”中国建设银行巴黎分行总经理缪如林在接受记者采访时表示，法国政府也推出了一系列措施推动更多法国投资者和企业使用人民币计价的银行和金融服务，巴黎作为欧洲领先的离岸人民币中心的地位在不断增强，这一良好趋势对中法两国经贸合作提供了更多便利和更大机遇。

在采访中，布列松告诉记者，二十多年来他几乎每年都会去三四次中国，见证了法中两国日益紧密的金融与经贸合作。“中国始终致力于扩大金融开放、深化金融改革，不仅为企业间合作创造了更加便利的条件，也为维护全球金融稳定和完善全球经济治理作出了积极贡献。”布列松说。

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