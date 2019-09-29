“一带一路”新闻合作联盟短期访学班结业仪式在京举行

人民网北京9月29日电（记者王澍彬、谢万容）9月28日，“一带一路”新闻合作联盟短期访学班结业仪式在北京举行。访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，来自拉美和非洲等地区的26个国家46家主流媒体的50名资深编辑记者参加。

人民日报社对外交流合作部副主任徐波代表“一带一路”新闻合作联盟秘书处在发言中表示，此次访学班呈现日程丰富互动多、随行随写作品多、中外合作朋友多的特点，“一带一路”新闻合作联盟秘书处将继续开展更多交流活动，推动各国媒体间互学互鉴和务实合作。中国传媒大学党委副书记姜绪范在致辞中指出，此次短期访学班为加强各国媒体间的交流合作搭建了良好的平台，希望学员们通过访学，认识一个立体多彩、热情友好、开放自信的中国。

阿根廷美洲电视台24频道记者安德烈斯·弗洛雷斯、哥斯达黎加号外电视台新闻节目协调人雷贝卡·塞西莉亚诺、南非独立传媒集团政治新闻部主任斯菲索·马兰古和尼日利亚《领航报》总编辑奥斯汀·马霍作为学员代表发言。

结业仪式现场展示了访学部分作品成果。通过《访学班行程全记录》、《黛安娜看中国》、《刷脸支付新体验》、《一带一路666》、《当代中国怎么看》等视频作品，学员们分享此次访学的收获感悟，畅谈对“一带一路”的全新认识，表达对新中国成立70周年的诚挚祝福。

中宣部国际传播局副局级巡视员张东，人民日报社对外交流合作部副主任徐波、李志强，中国传媒大学党委副书记姜绪范为学员们颁发结业证书。中国传媒大学新闻传播学部学部长高晓虹、校务委员会副主任胡芳出席。

此次访学班以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题，9月16日开班。半个月的访学中，学员们聆听新中国成立70周年来各领域发展成就、新媒体发展趋势等专题授课；赴人民日报社、新华社等中央媒体单位深入了解中国新媒体和人工智能的蓬勃发展；分赴陕西、浙江、贵州、广东等地实地采访调研，亲身体验中国在脱贫攻坚、生态文明、大数据产业、城市规划、自主知识产权等方面的不懈努力和丰硕成果。

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