中国驻哈萨克斯坦大使馆举行庆祝新中国成立70周年招待会

人民网努尔苏丹9月28日电（记者 周翰博）当地时间27日晚，中国驻哈萨克斯坦大使馆举行国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。

哈萨克斯坦议会下院副议长博日科及党政军警要员、各国驻哈使节和国际组织代表、中资机构、华侨华人和留学生代表等各界友好人士近500人出席。

中国驻哈大使张霄在致辞中表示，70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民依靠自己的勤劳、勇敢和智慧，坚定走适合本国国情的发展道路，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，正日益接近实现中华民族伟大复兴中国梦的目标。

张霄说，中国的发展离不开和平稳定的国际和周边环境。哈萨克斯坦是中国的好邻居、好伙伴、好兄弟。面对世界百年未有之大变局，中哈都处在国家发展和民族复兴的关键阶段，双方本着共商、共建、共享原则推动“一带一路”建设，全面发展各领域合作，符合两国和两国人民的共同利益。

张霄指出，两周前，托卡耶夫总统成功对华进行首次国事访问，两国元首一致决定将中哈关系提升至永久全面战略伙伴关系的崭新水平。托卡耶夫总统在北京演讲时表示，作为友好邻国和战略伙伴，哈中两国应共同走向进步与繁荣。

张霄强调，站在继往开来的全新历史起点上，中方对中哈关系未来发展和共建“一带一路”合作充满信心，“我愿继续同各位朋友一道不懈努力，推动中哈关系在新时代取得更大发展”。

博日科在致辞中充分肯定哈中永久全面战略伙伴关系发展成果，并向中国人民致以节日问候。他说，70年来，中国取得了举世瞩目的发展成就，为国际和地区的安全与稳定做出了巨大贡献。哈方高度重视发展对华关系，在“光明之路”新经济政策与“一带一路”倡议对接框架下，哈中各领域合作取得丰硕成果，广泛惠及两国和两国人民。

招待会现场同期举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题图片展”，吸引众多来宾驻足观看。

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