中国赴黎维和医院受到联合国维和战略伙伴关系办公室称赞

人民网贝鲁特9月27日电（记者 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）当地时间9月26日上午，中国第18批赴黎维和医疗分队临时接受了联合国维和战略伙伴关系办公室的参观视察。带队的办公室主任杰·梅农对我院医疗卫勤保障能力给予肯定和称赞。
参观视察过程中，他们逐间诊室参观，不断询问相关问题，我医护人员用英语详实回答。据我维和医院院长李如振介绍，维和医院自5月底部署到任务区以来，始终把保障维和人员的健康放在工作的首位，同时不断为驻地民众提供人道主义援助。截至目前，维和医院先后接诊2390人次，住院留观15人次，手术23台次，后送7人次（直升机空运2人次），义诊近500人次。
参观结束后，审查组对中国维和医院所开展的工作表示充分肯定，并对中国维和部队在当地做出的巨大贡献表示感谢。（完）
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