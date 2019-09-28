全球能源互联网金融和装备联盟在京揭牌成立

全球能源互联网金融联盟和装备联盟在会上揭牌成立

人民网北京9月27日电（记者 殷淼）在习近平主席提出全球能源互联网“中国倡议”四周年之际，全球能源互联网发展合作组织于9月26日在京举办全球能源互联网“中国倡议”四周年研讨会。全球能源互联网金融联盟和装备联盟在会上揭牌成立。

本次会议回顾了四年来全球能源互联网建设取得的显著成效，围绕“中国倡议”与人类可持续发展、共同构建全球能源互联网等核心议题深入讨论，共商全球能源互联网事业发展大计。会议对于贯彻落实“中国倡议”，加快构建全球能源互联网，推动“一带一路”和人类命运共同体建设具有重要意义。

全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚出席会议并发表题为《加快全球能源互联网建设 共创人类可持续发展美好未来》的主旨演讲。来自包括中国国家发改委、能源局等政府部门，国家电网、南方电网、华能集团、大唐集团、华电集团、国家电投、中国电建、特变电工等电力企业，中电联、中国有色金属国际产能合作企业联盟等行业组织，山东大学、华北电力大学等高等院校，中国民生银行、摩根士丹利亚洲公司等金融机构，以及意大利、保加利亚、尼日尔、英国、澳大利亚等国代表在内的60多家单位200多位嘉宾参加会议。

全球能源互联网四年发展取得丰硕成果

2015年9月26日，习近平主席在联合国发展峰会上提出全球能源互联网“中国倡议”，为推动世界能源转型、应对气候变化、实现人类可持续发展指明了方向。2017年5月14日，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上再次强调“建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展”，得到国际社会积极支持和热烈反响。

本次研讨会提出，四年来，全球能源互联网发展实现重大突破，共促能源绿色转型、互联互通的发展格局在世界范围加速形成，为促进“一带一路”和人类命运共同体建设，实现各国可持续发展开辟了宽广道路。

四年时间，“中国倡议”走向世界，在五大洲100多个国家落地生根。全球能源互联网落实联合国2030年可持续发展议程、促进《巴黎协定》实施、促进全球环境治理、解决无电贫困健康问题行动计划陆续发布，纳入联合国多个领域工作框架。全球能源互联网成为“一带一路”建设、中阿合作、中非合作的推动力量，在能源转型和互联互通方面产生了巨大影响力。

四年时间，全球能源互联网理论、规划、技术顶层设计总体形成。全球能源互联网推动经济、社会、能源、环境全面协调发展的理论体系，“九横九纵”全球骨干网架和各大洲及重点区域发展规划，全球能源互联网标准体系和技术装备创新纲要等“四梁八柱”搭建完毕。

四年时间，“中国倡议”实施开辟新途径，跨国跨洲联网项目快速推进。“电-矿-冶-工-贸”联动发展新模式，为全面破解非洲等地区能源、资金、产业困局，实现可持续发展提供了“一揽子”解决方案。非洲能源互联网可持续发展联盟，得到非洲国家和企业机构积极支持。中-韩、中-缅-孟、埃塞俄比亚与海湾国家联网等项目成为区域能源合作重要内容，已取得实质性突破。

四年时间，全球能源互联网发展合作组织搭建平台，在全球能源治理和国际多边合作中发挥重要作用。合作组织会员总数达703家，遍及五大洲96个国家（地区），签署35项合作协议和备忘录，组建全球能源互联网大学、智库、金融和装备联盟，成立咨询（顾问）和技术（学术）委员会，创刊发行《全球能源互联网》中、英文期刊，综合实力和影响力大幅提升。

全球能源互联网推动能源变革转型与可持续发展

“全球能源互联网是清洁主导、电为中心、互联互通的现代能源体系，实质是‘智能电网+特高压电网+清洁能源’，为推动世界能源转型和人类可持续发展提供了系统方案。”刘振亚表示，清洁主导是能源变革转型的发展方向，电为中心是能源资源高效利用的必由之路，互联互通是能源优化配置的必然要求。构建全球能源互联网将推动人类根本摆脱化石能源依赖、生态环境约束和经济社会发展困局，开辟可持续发展新道路。

会议提出，构建全球能源互联网是一场深层次能源革命，将转变碳基能源为主体、局部平衡为主导的传统能源发展方式，统筹利用资源差、时区差、季节差、电价差，推动全球水、风、光等清洁能源大规模开发、大范围配置、高效利用，实现全球能源结构调整、布局优化和效率提升。

会议认为，全球能源互联网为应对气候环境问题提供了技术先进、经济高效，可量化、可推广的系统解决方案，将有力促进能源与环境协调可持续发展，为最大程度实现1.5℃温升控制目标发挥关键作用。

会议指出，全球能源互联网是巨大的系统工程，总投资超过38万亿美元，将打造富有活力的增长新模式，带动新能源、新材料、高端装备、智能制造等新兴产业发展，加快大数据、物联网、云计算、人工智能等前沿技术突破，以创新驱动传统工业经济向新型数字经济、共享经济、平台经济转型升级，为全球经济增长提供强劲动力。

会议呼吁各国政府、国际组织、企业、机构和社会各界共同支持和参与全球能源互联网建设，加强政策对接、规划研究、科研攻关、项目开发等方面务实合作，尽早突破特高压柔性直流、大容量海底电缆、高效清洁发电、大容量储能、大型互联电网智能控制等领域技术，加快推动一批经济性好、示范性强的清洁能源和跨国联网项目，为世界经济社会发展注入新动能。

全球能源互联网行业联盟体系总体建成

全球能源互联网金融联盟和装备联盟在研讨会上揭牌成立。两个行业联盟致力于丰富拓展合作网络，凝聚有关行业和领域发展合力，促进全球能源互联网相关项目投资建设，由全球能源互联网发展合作组织发起成立。

全球能源互联网金融联盟由具有行业影响力的投资、基金、银行、咨询、保险等领域相关机构组成,将推动研讨全球能源互联网相关政策、模式和机制，分享实践经验，发掘商业机会，促进金融创新。首批成员单位20家，中国民生银行为首届主席单位，安永（中国）企业咨询有限公司、中国电力财务有限公司为副主席单位。

全球能源互联网装备联盟由具有行业影响力的装备制造企业及机构组成，将围绕特高压及新型输电、智能电网、清洁能源、互联电网运行控制等技术装备领域，分享创新经验，分析预测未来需求与研究方向，为全球清洁能源大规模开发与远距离配置提供技术支撑和行动路线。首批成员单位70家，中国特变电工股份有限公司为首届主席单位，西门子股份有限公司、南瑞集团有限公司为副主席单位。

至此，全球能源互联网行业联盟体系已总体建成。去年，合作组织分别发起成立了全球能源互联网大学联盟和智库联盟，为凝聚大学与智库力量，推动全球能源互联网更好更快发展搭建了重要平台。

(责编：崔越、杨牧)