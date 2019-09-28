外媒记者走进唐山 感受百年工业重镇的转型发展

人民网北京9月27日电（记者 任皓宇）9月27日，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心组织来自境内外50家媒体的55名记者前往河北唐山进行参观采访。
围绕“壮丽70年，辉煌新唐山”的主题，外媒记者先后走进曹妃甸矿石码头、曹妃甸港铁路重载运输万吨列车卸车点、南湖公园及唐山工业博物馆等地，详细了解曹妃甸港口发展情况及百年工业重镇唐山的转型升级之路。唐山在经济发展及生态文明建设等方面取得的成就令外媒记者感到惊艳。
本次活动由河北省委宣传部、中国国家铁路集团宣传部、河北省记协及唐山市委宣传部协办。
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