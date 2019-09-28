中国第三批维和直升机分队圆满完成多机多方向多架次运输任务

人民网喀土穆9月27日电 9月26日，中国第三批维和直升机分队3架米-171中型多用途直升机完成10架次客货运输任务后顺利返回苏丹法希尔机场。自9月初轮换部署已来，该分队共完成235人次、10.7吨客货运输，累计飞行61架次38小时32分。
该维和直升机分队以陆军第82集团军某陆航旅为主组建，配备4架米-171直升机。为保证联合国驻苏丹达尔富尔维和部队轮换部署运输任务顺利实施，连日来该分队一直保持100%出动量。9月26日执行任务中，该分队4个机组全部出动，完成多机多方向多架次，共计65人、5.3吨客货运输任务，保障塞内加尔建制警察部队轮换任务顺利实施。
据了解，当日飞行任务中，我直升机分队除执行库图姆地区轮换运输任务外，还代替因故障无法执飞的俄罗斯民航直升机完成了尼亚拉地区投送任务。据悉，当日法希尔至尼亚拉任务既定航线上苏丹政府军正组织演习，为确保任务安全完成，分队指挥长褚志勤身先士卒，果断带头执行任务，担任空中指挥员，启动紧急升空预案，仅用30分钟就完成了陌生地域下的下达任务、确定航线、补充准备、组织进场、顺利起飞等一系列环节，比联合国预定时间提前了15分钟，速度之快令联合国航空部门感到赞叹。
（中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队郝兆建、余豪供稿）
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