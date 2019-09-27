朝鲜首家汉语中心（孔子学院）设立合作协议签字仪式举行

孔子学院总部副总干事马箭飞（左）与平壤外国语大学校长洪敬燮签署设立平壤外国语大学汉语中心的合作协议。记者莽九晨 摄

人民网平壤9月27日电 （记者莽九晨）朝鲜首家汉语中心（孔子学院）——平壤外国语大学汉语中心设立合作协议签字仪式27日在平壤举行，朝鲜教育委员会副委员长朴顺德、孔子学院总部副总干事马箭飞、平壤外国语大学校长洪敬燮出席签字仪式并先后致辞，中国驻朝鲜使馆大使李进军到场祝贺并见证协议签署。

朴顺德在致辞中表示，今天，外国语教育在朝鲜深受重视，尤其是想学习友好邻邦中国的语言——汉语的人数日益增多。相信即将在平壤外国语大学设立的汉语中心不仅将作为平壤外国语大学的汉语中心，还将成为朝鲜汉语教育的中心，并为加强和发展朝中友谊做出积极贡献。

马箭飞在致辞中时说，平壤外国语大学汉语中心是朝鲜第一家由孔子学院总部合作共建的汉语教学机构，在朝鲜汉语教学和两国语言教学交流合作历史上具有重要的意义。

来自平壤外国语大学的100多名师生代表参加签字仪式。仪式结束后，平壤外国语大学中文系的学生们还献上了精彩的文艺演出。

平壤外国语大学创办于1949年，是朝鲜综合性外语教育的最高学府，现有在校生3600余人，其中中文系学生达400多人。从2018年开始，平壤外国语大学主动通过中国驻朝鲜大使馆向孔子学院总部提出，希望申建孔子学院性质的汉语中心。经多方协作努力后决定，平壤外国语大学与中方的辽东学院及对外经济贸易大学三方共同合作建立汉语中心。

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