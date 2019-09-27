人民网>>国际

驻美国使馆举办庆祝中华人民共和国成立70周年招待会

2019年09月27日13:25  来源：人民网-国际频道
 
中国驻美大使崔天凯在招待会上致辞。 郑琪 摄
中国驻美大使崔天凯在招待会上致辞。 郑琪 摄

人民网华盛顿9月26日电（记者章念生、郑琪）26日，中国驻美国大使馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。西弗吉尼亚州联邦众议员米勒、加利福尼亚州联邦众议员考克斯、北马里亚纳群岛联邦众议院代表萨伯兰、美国前驻华大使芮效俭、白宫和国务院官员、智库、工商界等各界人士以及外国驻美使节等约600人出席。

中国驻美国大使崔天凯在致辞中表示，中华人民共和国成立70年来，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，古老文明焕发出前所未有的生机活力。人们赞叹中国奇迹，但世界上没有轻轻松松的奇迹。成就背后，是中国共产党团结带领全体中国人民70年的砥砺奋进和不懈努力。历史充分证明，坚持中国共产党的领导、坚持中国特色社会主义道路，是中国破解一切难题的根本，也是中国未来发展的必由之路。

崔天凯指出，70年来，中国的发展不仅深深造福中国人民，也为世界和平与发展作出巨大贡献。中国办好自己的事，本身就是对世界的巨大贡献。同时，中国既要让自己过得好，也要让别人过得好。中国的发展从来不以超越谁、取代谁为目标，不会称霸，也不搞扩张。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

崔天凯强调，今年也是中美建交40周年。站在新的十字路口，中美必须共同承担历史责任，对两国关系的未来作出正确选择。中美双方必须推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，坚决摒弃“新冷战”；必须维护好、发展好互利共赢的中美经贸关系，坚决摒弃“脱钩论”；必须坚持通过文明对话增进相互理解、促进包容互鉴，尊重彼此选择的发展道路，坚决摒弃所谓“文明冲突论”；必须深入推进人文交流，拉紧中美民心相通的纽带，架起更多友好交往的桥梁，坚决摒弃任何干扰破坏中美友好的图谋。

招待会气氛始终隆重、热烈、友好。中国驻美使馆在招待会现场布置了中华人民共和国成立70周年图片展，并播放了展现中国人民奋斗拼搏精神的《追梦人：中国2019》宣传片。各界来宾们热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，盛赞新中国取得的辉煌成就，并纷纷表示，中美发展合作共赢的关系符合两国和世界各国人民利益，希望双方能够按照两国元首重要共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved