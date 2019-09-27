驻美国使馆举办庆祝中华人民共和国成立70周年招待会

中国驻美大使崔天凯在招待会上致辞。 郑琪 摄

人民网华盛顿9月26日电（记者章念生、郑琪）26日，中国驻美国大使馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。西弗吉尼亚州联邦众议员米勒、加利福尼亚州联邦众议员考克斯、北马里亚纳群岛联邦众议院代表萨伯兰、美国前驻华大使芮效俭、白宫和国务院官员、智库、工商界等各界人士以及外国驻美使节等约600人出席。

中国驻美国大使崔天凯在致辞中表示，中华人民共和国成立70年来，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，古老文明焕发出前所未有的生机活力。人们赞叹中国奇迹，但世界上没有轻轻松松的奇迹。成就背后，是中国共产党团结带领全体中国人民70年的砥砺奋进和不懈努力。历史充分证明，坚持中国共产党的领导、坚持中国特色社会主义道路，是中国破解一切难题的根本，也是中国未来发展的必由之路。

崔天凯指出，70年来，中国的发展不仅深深造福中国人民，也为世界和平与发展作出巨大贡献。中国办好自己的事，本身就是对世界的巨大贡献。同时，中国既要让自己过得好，也要让别人过得好。中国的发展从来不以超越谁、取代谁为目标，不会称霸，也不搞扩张。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

崔天凯强调，今年也是中美建交40周年。站在新的十字路口，中美必须共同承担历史责任，对两国关系的未来作出正确选择。中美双方必须推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，坚决摒弃“新冷战”；必须维护好、发展好互利共赢的中美经贸关系，坚决摒弃“脱钩论”；必须坚持通过文明对话增进相互理解、促进包容互鉴，尊重彼此选择的发展道路，坚决摒弃所谓“文明冲突论”；必须深入推进人文交流，拉紧中美民心相通的纽带，架起更多友好交往的桥梁，坚决摒弃任何干扰破坏中美友好的图谋。

招待会气氛始终隆重、热烈、友好。中国驻美使馆在招待会现场布置了中华人民共和国成立70周年图片展，并播放了展现中国人民奋斗拼搏精神的《追梦人：中国2019》宣传片。各界来宾们热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，盛赞新中国取得的辉煌成就，并纷纷表示，中美发展合作共赢的关系符合两国和世界各国人民利益，希望双方能够按照两国元首重要共识，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

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