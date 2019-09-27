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驻约翰内斯堡总领馆举行70周年国庆招待会

2019年09月27日10:46  来源：人民网-国际频道
 
屈伯勋代总领事致辞
屈伯勋代总领事致辞

人民网约翰内斯堡9月27日电 （记者 万宇、吕强）26日中午，驻约翰内斯堡代总领事屈伯勋举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。非洲人国民大会自由州省主席萨姆·马西尼尼、南非豪登省执行委员会成员姆巴里·赫洛佩、领区政商界和学界代表、多国驻约堡总领事、中资机构负责人、华人华侨代表数百人出席。

屈伯勋在致辞中回顾了新中国70周年的光辉历程，这些成就都是源于中国共产党的坚强领导和中国人民的勤劳勇敢，坚持走中国特色社会主义道路。他说，中国将坚持以习近平外交思想为指导，坚持走和平发展道路，为推动“构建新型国际关系，构建人类命运共同体”作出不懈努力。

马西尼尼在致辞中说，曼德拉总统曾希望南非能从中国的成就中汲取力量，并利用这种力量继续走向自由和民主的长征。他还介绍了自由州的学生前往中国学习的情况，“我们继续向中国学习，将这些学到经验应用于自由州的发展。中国与南非的关系对我们建设一个繁荣的国家至关重要。”赫洛佩在发言中祝贺中华人民共和国成立70周年。中国是南非重要的合作伙伴，南非将积极参与“一带一路”建设，为实现人类命运共同体理念一同努力。

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(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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