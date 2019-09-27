中国驻巴基斯坦大使馆举行国庆70周年招待会

巴基斯坦总统阿尔维在招待会上致辞。人民网记者丁雪真 摄

人民网伊斯兰堡9月26日电（记者 丁雪真）中国驻巴基斯坦大使馆26日晚在伊斯兰堡举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。巴基斯坦总统阿尔维出席并致辞。

阿尔维代表巴基斯坦政府和人民向中华人民共和国成立70周年致以热烈祝贺。他表示，巴方十分钦佩新中国成立70年来所取得的伟大成就。中国人民开创中国特色社会主义制度，依靠自己勤劳的双手，自力更生努力建设国家，彻底改善了国家面貌。

阿尔维表示，巴中友谊“比山高、比海深”，两国关系经历了国际风云和时代变迁考验，坚如磐石，历久弥新。巴中政治上高度互信，战略上高度协作，成为国与国交往的典范。我曾去过中国多次，受到中国人民的热情欢迎，深切感受到巴中友谊深深植根于两国民众之间。

阿尔维表示，包括巴基斯坦在内，世界各国都应向中国学习，特别是学习中国坚持以经济建设为中心、致力于睦邻外交的做法。巴基斯坦政府愿集中精力发展经济，全方位推进对华合作。在双方共同努力下，中巴经济走廊进入新阶段，巴基斯坦更多民众将从中受益。在双方共同努力下，巴中两国合作水平将不断提升，从而为维护地区和平、稳定与发展做出更大贡献。

中国驻巴基斯坦大使姚敬在致辞中表示，新中国成立70年来，在中国共产党领导下，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。当前，中国正日益走近世界舞台的中央。作为负责任的大国，中国将坚定不移走和平发展道路，坚定参与全球治理。

姚敬说，巴基斯坦是第一个与新中国正式建立外交关系的穆斯林国家。中巴关系是新中国外交的一面旗帜，也是不同社会制度、不同历史文化的国家间关系的杰出典范。中巴是政治上的挚友、发展上的伙伴、安全上的兄弟、文化上的知己。中方赞赏巴方始终将对华关系作为外交政策的基石，积极推进“一带一路”合作和中巴经济走廊建设。中方也坚定将巴基斯坦置于中国对外政策和周边外交的优先方向。

招待会上，来自伊斯兰堡小学和维吾尔族侨社的孩子们分别演唱了巴中两国国歌，甘肃省歌剧院的艺术家们献上了精彩的文艺表演。来宾们饶有兴致地欣赏了《追梦人》《美丽中国》《中国，超乎你的想象》等宣传片及相关图片展，盛赞70年来中国发展巨大成就，认为中国的发展为巴基斯坦和本地区乃至全球发展带来重要机遇。

当晚，巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、空军参谋长穆贾希德、旁遮普省省督萨瓦尔、计划发展部长巴赫蒂亚尔、教育部长沙夫卡特、铁道部长谢赫、人权部长希林、信息技术和通信部长西迪基、议会事务部长斯瓦提、参联会战略规划部长萨夫拉兹中将、陆军参谋局长纳迪姆中将夫妇、海军战略部队司令赛义德中将、总理气候变化问题顾问马利克、总理信息及广播事务特别助理阿万等巴40多位党政军高级政要及各界人士、各国驻巴使节、在巴中资机构、华人华侨等1200余人出席。

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