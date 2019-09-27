“东方之韵·奥斯陆中国文化之夜”民族音乐会在挪威惊艳亮

易大使开幕致辞。梁恒 摄

人民网奥斯陆9月26日电（诺彦） 9月25日晚，拥有百年历史的奥斯陆大学礼堂华灯绽放，高大的罗马柱门厅在象征两国的红蓝色灯光下绚丽夺目，将夜幕下的卡尔·约翰大街映衬得愈发繁华典雅。礼堂内人头攒动、座无虚席，四周挪威绘画巨匠蒙克的巨幅壁画见证了一次中挪文化的交融洗礼。

为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中挪建交65周年，由中国文化和旅游部、驻挪威使馆联合主办的“东方之韵·奥斯陆中国文化之夜”民族音乐会在此成功举行。中国驻挪威大使易先良以及挪议会副议长罗姆特维特等来自挪议会、政府、王宫、政党、经济、军事、科教、文化等各界人士、各国驻挪使节以及旅挪华侨华人、留学生及中资机构代表600余人出席。

易大使在致辞中热烈祝贺中华人民共和国成立70周年暨中挪建交65周年，并表示，新中国成立以来的70年是中国五千年历史上最辉煌灿烂的时期。我们不但从一穷二白的落后国家成为全球具有重要政治、经济影响力的大国，也取得了文化等社会各领域巨大发展成就。作为礼乐之邦，中国民族音乐源远流长，在世界音乐文化中独树一帜，成为世界感受中国和了解中国的重要窗口。65年来，文化交流一直是中挪友好互鉴的重要内容，为推动双边关系持续向好发展、促进两国人民相知相亲做出了不可替代的贡献。两国文化团组频繁互访，传统文化和经典艺术深度走入对方社会。在今年这个承上启下、继往开来的重要年份里，希望通过民族音乐等文化交流，促进中挪关系在新时期取得更大发展。

随后，音乐会在热烈欢腾的器乐合奏《喜庆江南》中隆重开场。来自江苏省演艺集团民乐团的30名艺术家为全场观众献上了一场高品位、高水平、高质量的民乐视听盛宴。《瑶族舞曲》、《姑苏行》、《百鸟朝凤》、《茉莉花》、《赛马》等名曲或优美抒情，或诙谐明快，铺开了中华大地锦绣画卷，尽情展现各族人民美好生活。《高山流水》、《春江花月夜》和《二泉映月》等旋律隽永的经典名作，穿越记忆的时空，缓缓道来五千年中华文明的诗意与情怀。近年新创作的《丝绸之路》大气磅礴、开阔雄浑，唤醒了古老而灿烂的丝路记忆，呈现了中国对外交往的开阔胸襟和豪迈情怀。乐团还特意改编了挪威音乐巨匠格里格名作《晨曲》，将中挪古典音乐完美交融，现场观众反响强烈。演出在《我的祖国》激越澎湃的旋律中进入高潮，中国旅挪专家学者联合会合唱团登台与乐团合作演唱歌曲《我和我的祖国》，点燃了全场气氛。最后，演出在《拉德斯基进行曲》高亢明快的旋律中落下帷幕。

演出结束后，观众全体起立向演员长时间鼓掌致谢，纷纷表示中国传统音乐如诗如歌、韵味无穷；中国乐器种类之多令人大开眼界，艺术家们更是技艺精湛，整场演出十分震撼，看完之后仍意犹未尽，期待两国包括音乐在内的文化交流更加密切。诚挚祝贺新中国成立70周年和中挪建交65周年，祝福中国发展越来越好，祝愿中挪友谊地久天长。

除在奥斯陆演出外，江苏省演艺集团民乐团还应邀在斯塔万格市和卑尔根市举行了两场巡演，受到当地民众的热烈欢迎。

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