人民网>>国际

中国驻土耳其大使馆举办国庆招待会

2019年09月27日10:02  来源：人民网-国际频道
 
招待会现场。王传宝摄
招待会现场。王传宝摄

人民网安卡拉9月26日电 (记者 王传宝)在新中国成立70周年即将到来之际，中国驻土耳其大使邓励夫妇26日在土耳其首都安卡拉举行国庆招待会，与中外嘉宾、新老朋友共庆新中国70华诞。

土耳其外交部副部长克兰、能源和自然资源部副部长巴依拉克塔尔、农业和森林部副部长阿克苏及外交部、贸易部、文旅部等政府官员，正发党、共和人民党、爱国党等政党高层及土社会各界代表，外国驻土使节、武官、国际和地区组织驻土代表、驻土中资机构、华侨华人和留学生代表逾800人出席。

招待会伊始，现场奏响中华人民共和国国歌及土耳其共和国国歌。其后，中国驻土大使邓励致辞。他说，70年前，中国人民历经上下求索，在中国共产党领导下建立了新中国。新中国成立后，中国共产党团结带领全国各族人民战胜了一个又一个艰难险阻，创造了一个又一个彪炳史册的成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。站在新的历史起点上，中国将继续坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，捍卫一个中国原则，反对任何外部势力对中国内部事务的任何干预；中国将继续坚持全面深化改革、扩大开放，保持经济稳定增长，实现全体人民共同富裕；中国将继续走和平发展道路，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，维护多边贸易体制。面对新的形势和挑战，中国人民必将团结一心，艰苦奋斗，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

邓励说，当今世界正处于深刻变化之中，中土都是有重要影响的发展中大国，肩负相似的历史使命，面临共同的机遇和挑战。新形势下，中方愿同土方一道，同舟共济，合作共赢，推动中土战略合作关系持续深入发展，造福两国人民，共同维护世界的稳定与繁荣。双方要进一步增进政治互信，相互尊重彼此核心利益和重大关切，确保双边关系始终健康稳定发展。双方要进一步加强“一带一路”倡议和“中间走廊”战略的对接，稳步推进贸易、投资、科技、能源、旅游等领域合作。双方要继续保持在国际事务上的协调合作，反对单边主义和霸凌行径，共同推动有关热点问题的政治解决，为实现地区乃至世界和平、稳定、发展作出贡献。

土副外长克兰在致辞时对新中国70周年华诞表示热烈祝贺，他说，土耳其政府奉行多元外交政策，高度重视发展与中国的友好关系，视中国是当今世界最重要的国家之一，并对新中国成立以来取得的卓越成就表示钦佩。在当前国际环境下，土方愿与中方同舟共济，相互帮助，相信中方的“一带一路”倡议与土方的“中间走廊”战略的对接将对推动地区和世界和平做出重要贡献。

招待会开始前，来宾们共同观看了由中国日报客户端制作的系列微视频《见证》，了解新中国70年创造的光辉成就。招待会大厅外还布置了“新中国成立70周年图片展”，吸引了不少来宾驻足欣赏。

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved