中国驻土耳其大使馆举办国庆招待会

人民网安卡拉9月26日电 (记者 王传宝)在新中国成立70周年即将到来之际，中国驻土耳其大使邓励夫妇26日在土耳其首都安卡拉举行国庆招待会，与中外嘉宾、新老朋友共庆新中国70华诞。

土耳其外交部副部长克兰、能源和自然资源部副部长巴依拉克塔尔、农业和森林部副部长阿克苏及外交部、贸易部、文旅部等政府官员，正发党、共和人民党、爱国党等政党高层及土社会各界代表，外国驻土使节、武官、国际和地区组织驻土代表、驻土中资机构、华侨华人和留学生代表逾800人出席。

招待会伊始，现场奏响中华人民共和国国歌及土耳其共和国国歌。其后，中国驻土大使邓励致辞。他说，70年前，中国人民历经上下求索，在中国共产党领导下建立了新中国。新中国成立后，中国共产党团结带领全国各族人民战胜了一个又一个艰难险阻，创造了一个又一个彪炳史册的成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。站在新的历史起点上，中国将继续坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，捍卫一个中国原则，反对任何外部势力对中国内部事务的任何干预；中国将继续坚持全面深化改革、扩大开放，保持经济稳定增长，实现全体人民共同富裕；中国将继续走和平发展道路，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，维护多边贸易体制。面对新的形势和挑战，中国人民必将团结一心，艰苦奋斗，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

邓励说，当今世界正处于深刻变化之中，中土都是有重要影响的发展中大国，肩负相似的历史使命，面临共同的机遇和挑战。新形势下，中方愿同土方一道，同舟共济，合作共赢，推动中土战略合作关系持续深入发展，造福两国人民，共同维护世界的稳定与繁荣。双方要进一步增进政治互信，相互尊重彼此核心利益和重大关切，确保双边关系始终健康稳定发展。双方要进一步加强“一带一路”倡议和“中间走廊”战略的对接，稳步推进贸易、投资、科技、能源、旅游等领域合作。双方要继续保持在国际事务上的协调合作，反对单边主义和霸凌行径，共同推动有关热点问题的政治解决，为实现地区乃至世界和平、稳定、发展作出贡献。

土副外长克兰在致辞时对新中国70周年华诞表示热烈祝贺，他说，土耳其政府奉行多元外交政策，高度重视发展与中国的友好关系，视中国是当今世界最重要的国家之一，并对新中国成立以来取得的卓越成就表示钦佩。在当前国际环境下，土方愿与中方同舟共济，相互帮助，相信中方的“一带一路”倡议与土方的“中间走廊”战略的对接将对推动地区和世界和平做出重要贡献。

招待会开始前，来宾们共同观看了由中国日报客户端制作的系列微视频《见证》，了解新中国70年创造的光辉成就。招待会大厅外还布置了“新中国成立70周年图片展”，吸引了不少来宾驻足欣赏。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)