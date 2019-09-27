庆祝中华人民共和国成立70周年招待会在缅甸内比都举行

陈海大使致辞

人民网内比都9月26日电 （记者李秉新）由中国驻缅甸使馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年招待会26日在缅甸首都内比都举行。缅甸联邦共和国第一副总统吴敏瑞及夫人、国防军副总司令兼陆军司令梭温及夫人以及数十位联邦政府部长、副部长；议会、政党代表；华人华侨代表；中资企业代表约1000人出席了招待会。

中国驻缅甸大使陈海在致辞中回顾了新中国成立70周年来走过的不平凡岁月。他说70年来改革发展的宏伟历程，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命贯穿中国党和政府工作始终，这一初心和使命也是激励我们不断前进的根本动力。70年后的今天，中国特色社会主义进入新时代，中国经济取得巨大成就，人民生活显著提高，综合国力和国际影响力实现历史性跨越。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国改革发展的成就也为世界的发展与和平作出了重大贡献。

他说，明年中缅将迎来建交70周年，两国关系将步入新时代，迎来新的发展机遇。我们愿与缅方共同努力，在习近平主席和杜昂山素季国务资政阁下的战略引领下，密切高层往来，共建“一带一路”和中缅经济走廊，打造中缅命运共同体，共创中缅关系美好未来。

缅甸联邦共和国第一副总统吴敏瑞在讲话中盛赞70年来我国取得的各项成就。他说，中国目前已成为世界第二大经济体，我们相信中国还将取得更大发展，最终实现中华民族伟大复兴的中国梦。他接着说，缅中胞波友谊源远流长，70年来，两国在各领域合作取得显著进展，两国关系已提升至“全面战略合作伙伴关系”。他高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议，认为这有助于促进沿线国家经济发展和对外合作，也一定会使缅中关系在这一框架下取得更大发展，实现互利共赢。

由我国援建的缅甸第二国际会议中心今天被装点得富丽堂皇喜气洋洋。与招待会同时还举办了中缅各领域合作成果展，引来众多来宾驻足观看。

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