13国医生在南非完成中国聚焦超声消融手术培训

人民网约翰内斯堡9月26日电（记者 吕强） “聚焦超声无创治疗肿瘤技术发展中国家培训班”25日在南非约翰内斯堡克里斯·哈尼·巴拉瓦纳特医院举行结业仪式，22位来自非洲和亚洲13个发展中国家的临床医生获得由中国科技部颁发的结业证书。同时，南非金山大学与重庆医科大学签署合作备忘录，为今后进一步推进相关技术合作和人才培养达成共识。

此次培训班为期15天，由中国科技部、中国科学技术交流中心主办，重庆市科学技术局、重庆医科大学、重庆高技术创业中心、克里斯·哈尼·巴拉瓦纳特医院联合承办。学员来自南非、菲律宾、贝宁、几内亚等国家，培训内容涉及超声治疗技术理论知识、基础原理实验、临床应用实践等。

“通过培训我感受到了中国医疗技术的魅力，我很迫切将学到的知识和本领带回我的国家”，来自马里的易卜拉希马医生用快乐、信服、投入三个词总结了这趟行程，他觉得此次培训让他打开了一个新的世界，学到了很多只有电视、报纸上才能了解的知识。在培训过程中，学员可以亲身体验中国拥有完全自主知识产权的“海扶刀”等超声治疗系列设备，了解无创治疗领域的前沿知识，易卜拉希马盼望着中国能多和非洲国家展开医学合作，将先进的技术在实际中应用，给非洲人民带来福音。

南非学员代表查理医生结合他10年的妇科从业经验谈到，南非很多患者到医院检查时子宫肌瘤已很大，他见到的最大的子宫肌瘤有36周婴儿那么大。这些患者中约有一半不得不切除子宫，妇女因切除子宫身心大受影响。南非豪登省副省长班迪乐·马苏库说，子宫肌瘤在非洲是典型常见疾病，很多女性饱受该病困扰，同时还面临手术感染等风险，中国的聚焦超声消融手术技术的应用将改善上述状况，并减少手术量、缓解医疗资源不足的问题，必须感谢中国的帮助和支持。

中国在“超声微无创治疗”领域具有领先水平，建立了世界上第一个超声治疗临床应用标准，中国具有完全自主知识产权的相关手术设备已出口到德国、英国、日本、南非等25个国家和地区。据重庆医科大学党委副书记魏光辉介绍，重庆医科大学在全球率先实现聚焦超声消融手术的新突破，该技术是利用超声波的可聚焦性和可穿透性进行手术，能够实现不开刀、不流血、保留组织器官及其结构功能的“无创治疗”，被应用于肿瘤疾病的治疗，“中国的这项技术能将病人的痛苦降到最小，希望能通过培训和推广让发展中国家人民受益”。

自2012年以来，重庆医科大学在中国科技部资助下先后在中国、埃及、南非举办7届聚焦超声消融手术的系列培训班，让近40个国家的149名临床医生得到了专业培训。2015年9月，在中国科技部和南非豪登省政府的支持下在约翰内斯堡建立了第一家中国超声治疗中心，设备引进后南非先后派遣14名医生到重庆培训相关技术，重庆医科大学也派遣了7名中方技术人员赴南非指导，该中心2019年获得豪登省“坎尼萨优秀服务奖”，已成功治疗了300余例良、恶性肿瘤患者。

重庆市科学技术局副局长牟小云在结业仪式上说，这一系列的培训活动是中国与“一带一路”沿线国家加强科技交流与合作的具体实际，也让中国的原创技术“走出去”，大力推动在智能产业、生物医药产业等新兴产业的创新发展。牟小云希望学员们和授课专家保持沟通联系，为以后共同探讨和学习搭建平台。

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