中国驻西班牙大使馆举行建国70周年国庆招待会

吕凡大使致辞

人民网马德里9月26日电（记者陈晓航、姜波）中国驻西班牙大使馆25日晚在马德里举行国庆70周年招待会。西班牙看守政府科学、创新和大学事务部大臣杜克、欧盟事务国务秘书阿吉里亚诺、贸易国务秘书门德斯等政府高官、各国驻西使节、在西中资机构、华侨华人和留学生代表及中西各界友好人士700余人出席招待会。

中国驻西班牙大使吕凡在致辞中表示，70年来，在中国共产党领导下，中国发生了翻天覆地的变化，已成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。中国持续改善民生福祉，全面推进依法治国，坚定奉行独立自主的和平外交政策，为维护世界和平与发展做出了重要贡献。尽管当前中国发展面临诸多风险挑战，但我们有信心走好自己的路、办好自己的事，并将更加坚定地倡导多边主义和自由贸易，以共建“一带一路”为重要平台，同世界各国共同构建以合作共赢为核心的新型国际关系和人类命运共同体。

吕凡大使指出，去年11月，习近平主席对西班牙成功进行了历史性国事访问，推动中西全面战略伙伴关系迈上新台阶。中西高层交往活跃，贸易、投资、5G、旅游、文化、科技、司法等广泛领域内合作取得了一批新成绩。广大旅西华侨华人也努力回馈社会，为西多元文化增添靓丽元素。中方愿同西各界友好人士共同分享新中国成立70周年的喜悦，共同推动中西全面战略伙伴关系不断向前发展。

西班牙外交部欧盟事务国务秘书阿吉里亚诺代表西方致辞并表示，中华人民共和国走过了70年不平凡的发展历程，改变了人类历史与世界发展走向。西班牙高度重视发展对华关系，近年来双边合作持续快速发展，两国就诸多重大国际议题保持良好互动与协作，双方外长刚刚在纽约联合国大会期间举行会晤，达成新的重要共识。西愿进一步深化同中国互利友好合作，更好造福两国和两国人民。

招待会现场举办新中国成立70周年成就展，播放宣传片《追梦人：中国2019》，并分发国庆特刊报纸，受到来宾广泛好评。此外，使馆当地社交媒体账号现场发布也吸引众多关注。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)