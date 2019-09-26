中国驻埃及使馆举办国庆70周年招待会

人民网开罗9月25日电（记者黄培昭、周輖、景玥）中国驻埃及使馆25日晚在开罗举办国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立70周年。埃及第一副议长马哈茂德·谢里夫，埃及总理代表、贸工部长阿姆鲁·纳萨尔，埃及交通部、高教与科研部、文物部、苏伊士经济区等多部门官员，各界友好人士，阿拉伯国家联盟代表，各国驻埃使节、武官，以及华侨华人、中资机构、留学生和新闻媒体代表等近700人出席招待会。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中表示，70年来，中国人民团结奋斗，砥砺前行，取得了举世瞩目的巨大成就。在中国共产党领导下，中国始终致力于和平发展，全心全意为中国人民谋福祉，使积贫积弱的国家面貌一新。展望未来，中国将在习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想的指引下，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，致力于走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，同各国人民同心协力建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

廖力强指出，中埃建交63年来，两国始终相互尊重、相互支持，两国人民友好经受了时间和风雨的考验，历久弥坚。当前中国在埃投资额已近70亿美元，2018年访埃中国公民达50万人次。在两国元首的亲自关心和指引下，中埃关系的历史性、全面性、战略性、示范性、引领性更加突出。面对纷繁复杂的世界，中埃两国要做文明多样性的倡导者，文明对话的先行者，为21世纪人类文明发展，共同构建人类命运共同体做出新的贡献。

招待会正式开始前，现场举办的“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”吸引众多到访宾客参观合影，一系列生动鲜活的图片，展现了新中国立70年来特别是十八大以来，中国共产党带领中国人民为创造美好生活进行的共同奋斗和取得的伟大成就，受到参观者的称赞。

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