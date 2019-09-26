驻巴西大使馆举行国庆70周年暨中巴建交45周年招待会

中国驻巴西大使杨万明在国庆招待会上致辞

人民网巴西利亚9月26日消息（记者 范剑青） 25日晚，巴西利亚国际会展中心，华灯璀璨，嘉宾满堂。中国驻巴西大使杨万明举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国诞辰70周年暨中巴建交45周年。巴西外交部副部长萨尔加多等来自巴西政府、议会、政党、军队、经济、科教、文化的各界人士以及驻巴外交使团、中资机构、华侨华人代表共1000余人出席招待会。

中国驻巴西大使杨万明在致辞中说，1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立，开启了中华民族复兴的伟大征程。70年来，在中国共产党的坚强领导和中国人民的共同努力下，中国从封闭落后迈向开放进步，从积贫积弱迈向繁荣富强，国际地位和影响与日俱增，创造了人类历史上的发展奇迹。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，坚定不移深化改革开放，大力推进国家治理体系和治理能力现代化建设，开启了中国改革开放和现代化建设的新征程，对中国和平发展、世界繁荣将进一步产生重大深远影响。

杨万明大使指出，在中国的发展道路上，巴西始终是我们的重要战略伙伴。今年正值中巴建交45周年，在几代人的精心呵护和不懈推动下，中巴关系稳步发展，战略性、全局性影响不断提升。今年来，中巴全面战略伙伴有关系取得的新进展同样令人欣慰，中巴政治互信更坚实，合作动力更强劲，科教交流更丰富，多边协调更密切。

杨万明大使表示，今年是巴西金砖年，中巴双方在金砖框架内就重点国际和地区事务保持了良好沟通和协调。在7月金砖国家外长会上，五国成员就维护多边主义、构建开放型世界经济再次达成重要共识，体现出金砖国家的时代价值。中方赞赏巴方作为金砖轮值主席国发挥的重要协调作用，支持巴方将科技创新、数字经济作为新时期金砖合作重点，将全力配合巴方举办11月金砖国家领导人会晤，推动会晤取得积极成果，打造金砖合作第二个“金色十年”。

巴西外交部副部长雷纳尔多·萨尔加多在招待会上发表致辞，对新中国成立70周年来取得的伟大成就提出高度赞赏。他表示，巴西政府将继续努力，加强巴中各领域合作，巩固两国互信和友谊，实现互利共赢，促进共同发展。

正在巴西巡演的中央音乐学院民乐团在招待会上演奏了中国民乐经典曲目，现场气氛热烈，掌声不断。(完)

(责编：刘叶婷、杨牧)