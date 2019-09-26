"中国日"走进"欧盟心脏" "洋面孔"传播中国文化

中国驻欧盟使团团长张明大使致辞。张朋辉摄

人民网布鲁塞尔9月26日电（记者 张朋辉）当地时间9月25日，中国驻欧盟使团在布鲁塞尔舒曼广场举行“中国日”活动，吸引了大批观众。欧洲理事会、欧盟委员会、欧盟对外行动署三大机构环绕的舒曼广场，被称为“欧盟的心脏”。今年的“中国日”恰逢中华人民共和国成立七十周年，欧盟新一届领导机构产生，别具意义，赢得了更多关注。

活动开始前就有许多观众前来“踩点”，“光影黑盒”“互动工坊”“特色展演”“人气美食”等丰富多彩的活动，为当地民众带来沉浸式的中国体验。从中午12时到晚上10时，整场活动始终“爆棚”。

“中国发展成就令人惊叹”

“中国日”系列活动以“中国客厅”为核心，“中国客厅”外，两只憨态可掬的大熊猫手舞足蹈欢迎观众进场，中国元素扑面而来。舒曼广场舞龙舞狮、太极拳、气功、腰鼓、秧歌表演，富有浓郁的中国特色。

“中国客厅”内，木版水印、剪纸、VR眼镜、3D打印、美食美酒……丰富多彩的活动，可看、可听、可触、可感，参与性、互动性强，给观众带来了别具一格的文化体验。

中国国家级非物质文化遗产十竹斋木版水印吸引了不少观众，喷墨、盖纸、压印，一套流程下来，独具中国特色的版画从手中产生，不少小观众大声赞叹，欧盟对外行动署亚太总司总司长维冈也连连竖起大拇指。

杭州十竹斋艺术馆馆长魏立中近年来到过很多欧洲城市交流访问，展示木版水印艺术，他感慨地说：“中国文化的影响力越来越大，外国民众的关注度越来越高，也越来越‘懂行’，这张《一团和气图》展示了中国文化的包容和魅力，不少观众都能理解。”

除了别具中国特色的艺术展示，还有3D打印，见证创造变成现实，全息电影、VR视频展示北京、上海等城市风貌。今年是中华人民共和国成立七十周年，现场的大屏幕滚动播放新中国成立七十周年发展成就、北京 2022 年冬奥会、中国主题形象片、全民体育和中欧体育交流、第二届进博会等视频和图片资料……如果不能亲临现场，还有网红博主在主要直播网站进行现场直播，中国建设成就和现代科技带来的别样震撼引得观众发出阵阵惊呼：“中国发展成就令人惊叹。”

爱丽丝专门从鲁汶赶来参加“中国日”活动，自大学期间到中国交流之后，她就对中国产生了浓厚兴趣，关注中国的发展，追寻中国的相关信息。在“中国客厅”，爱丽丝逐个排队体验，制木版画、练习书法、品尝月饼、奶茶，用VR眼镜欣赏上海风光。爱丽丝说：“这么短的时间内领略到多样风情，非常难忘，中国就像一盒五彩缤纷的巧克力，很难知道她有多少种类，为传统又现代的中国点赞！”

“共建‘一带一路为’欧中人文交流提供了广阔的舞台”

“中国日”活动汇聚中欧民间文化、艺术、体育达人，不一样的是，来自欧洲各界的人士越来越多，他们不仅是“中国日”的观众，还是中国文化的展示者和传播者。这些人来自各行各业，既有欧盟学校师生，也有科研人员和医生，甚至还有比利时的官员议员。

鼓锣声中，出场的很多就是“洋面孔”。比利时健身气功协会带来的太极拳表演颇具专业水准，一招一式有板有眼。 协会主席皮埃尔是一名律师，他的妻子在巴黎学习过中医，女儿在北京体育大学求学，这次母女俩担当气功表演的主力，皮埃尔忙着全程录像。

皮埃尔介绍说，全家都是“中国粉丝”，自己开设了一所气功学校，每周练习学员超过200人。提起中国的气功和太极拳，他满脸兴奋，向记者展示学员训练和表演的照片与视频。他还通过微信和中国的太极拳爱好者保持交流，切磋技艺。皮埃尔爱好登山，泰山、黄山、华山、五台山、九华山……中国很多名山大川都留下了他的身影。

比利时作曲家、利尔音乐学院教授汗·弗林托普带着他的学生们表演了“丝绸之路交响乐”，这是他今年6月专门创作的一组交响曲。弗林托普以马克·波罗的游历为主线，在音乐中融入了“丝绸之路”沿线国家不同风格的音乐元素，用音符讲述中欧文明互鉴的故事。

弗林托普告诉记者：“欧中交往需要马克·波罗的探索精神，人民之间加强了解是欧中关系长远发展的基础，共建‘一带一路’为欧中人文交流提供了广阔的舞台。不仅仅是欧中之间，沿线各个国家和地区的民众都需要加强交流。音乐无国界，艺术就是连接我们的好方式。”

本次“中国日”活动也是欧盟“体育周”活动的一部分，比利时国家足球训练中心青训负责人姆彭萨和小学员来到现场，展示了足球技艺。他说：“我从未到过中国，十分向往，希望两国足球加强交流，我期待能够有机会访问中国。”

“看好欧中发展前景”

欧盟“中国日”的火爆从一个侧面展示了近年来中欧人文交流和中欧关系发展。今年是中华人民共和国成立七十周年，中国站在新的发展起点，欧盟产生新一届领导机构，人们对中欧关系的发展充满期待。

阿纳德·梅勒梅斯特是比利时一家影视制作公司Dirty Monitor的国际项目经理，他们团队利用3D 光雕和投影技术，展示中国天坛的文化内涵，中国自然、人文景观，以及经济社会发展面貌。 阿纳德介绍说，这个影片不仅讲述了天坛的历史、构造和文化内涵，还通过光影技术展示中国传统和现代人文风貌，给观众带来完全不同的感受。中国文化博大精深，可以有非常多阐释的角度。随着中国经济发展，对外开放不断扩大，世界影响力增强，越来越多的国际艺术家对中国文化感兴趣，不断挖掘中国文化内涵，这对中国观众也是一个全新的体验。

阿纳德说，近年来，欧中关系发展带来了很多机遇，公司在中国的业务发展迅速，在国家博物馆、北京国际电影节等都能看到他们公司制作的影片，还有不少城市邀请他们合作拍片。阿纳德主动谈起共建“一带一路”，认为民心相通走向深入，“人们渴望更加全面了解彼此，文化交流的需求增多，给公司带来了更大发展机遇，有了更广阔的的施展空间。我看好欧中关系发展，看好欧中交流前景”。

中国驻欧盟使团团长张明大使表示，中欧作为两大文明，自古以来源源不断地为人类发展进步贡献了智慧和力量。要应对当今世界层出不穷的挑战与风险，钥匙往往就藏在我们的悠久历史与传统文化中。欧盟机构刚刚换届，中方愿意与欧方一道携手努力，将中欧关系推向“更快、更高、更强”！

张明大使和欧方嘉宾为舞狮点睛。张朋辉摄 比利时健身气功协会带来的太极拳表演。张朋辉摄 外国朋友学习中医知识。张朋辉摄

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