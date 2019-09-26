人民网讯 综合报道，据法新社26日消息，法国前总统希拉克去世，终年86岁。

希拉克在法国和世界政坛上拥有不容忽视的影响力，他是法国政坛的“常青树”，执政期间促进了法国各方面的发展和变革。在国际舞台上，他努力推动欧洲一体化进程，倡导世界多极化，在欧盟牵头反对美国发动伊战, 为法国赢得了国际声誉。

值得一提的是，希拉克还是中法关系的推动者，他极力推动中法关系从“冰川期”走上了“快车道”，在任期间四次访华，他富有魅力的国家领导风范给中国人民留下了深刻印象，是中国人最熟悉的法国前总统之一。

“最亲民最受拥戴的总统”

希拉克出生于1932年11月29日，毕业于巴黎政治学院、法国国家行政学院和美国哈佛大学暑期班。1967 年，他当选为国民议会议员，从此进入法国政坛。1967年至1974年，他先后担任就业国务秘书、财经国务秘书、农业和农村发展部长、内政部长等职务。

1974年，希拉克实现政治突破，出任法国总理，1976年辞去总理后，创立“保卫共和联盟”并任主席。1977年至1995年，他三次连任巴黎市长，在此期间，他于1986 年至1988 年再次担任总理一职。1995年，希拉克取代社会党密特朗成功入主爱丽舍宫。2002 年再次蝉联。

当地时间2007年3月11 日，希拉克发表讲话明确表示放弃竞选连任，5月正式退休。希拉克的这一表态，使其成为法兰西第五共和国历史上第一位主动放弃竞选连任的在位总统。

驰骋法国政坛40年，执政12年，希拉克交出了一份亮眼的“成绩单”。据法新社列举的相关数据显示，在经济方面，1995 年法国的失业率高达11.6%，2007年则下降到8.5%，是近25 年来的最低水平。2002年1月，法国放弃使用多年的法郎，正式使用欧元。在社会改革方面，2002年希拉克成功连任后采取措施加强公路安全，将法国的公路交通死亡人数从1995年的8412人下降到2006年的4703人。2007年2月，法国所有公共场所开始戒烟。从1995年开始，法国的一些大型国有企业实现了私有化。

亮眼的政绩表现、独特的人格魅力，让希拉克被法国民众选为“最亲民最受拥戴的总统”。法国前参议院议长蓬莱斯对希拉克有过形象评价：“他把音容笑貌传递到法国的每个角落，民众感觉总统就在身边。”法国欧尚集团公司中国区前首席财务官杜邦表示，出身世代农民家庭的希拉克曾请缨担任农业部长，每年光顾巴黎农业展。他逐摊巡视，还会与农民一起挤羊奶，挨家品尝诺曼底奶酪和波尔多红酒，“他植根田畴体恤农民的朴素民主政治情怀在法国广为传颂。”

“中国人民的老朋友和好朋友”

“热爱中国的人”，由于痴迷中国文化，法国媒体对希拉克作出上述判断。他对中国的历史、诗词和书法颇有研究，尤其对青铜器更是情有独钟。他是第一个参观秦陵兵马俑的外国人，在看到成百上千、栩栩如生的兵马俑时，他说：“世界上有七大奇迹，秦俑的发现堪称第八大奇迹。”希拉克的这一评价被国际媒体广为引用，成了中国兵马俑走向世界的广告。

希拉克执政期间也是中法关系的黄金时期。他曾四次访华并创下了多项“第一”：2003年希拉克是第一位邀请时任中国国家主席胡锦涛出席在法国埃维昂举行的南北领导人非正式对话的西方总统；希拉克是第一个倡导2003-2004年法中互办文化年的领导人，这在国际文化史上开创了一种新的交流模式；希拉克也是西方第一位反对在日内瓦人权会议上批评中国的总统；他还是第一个明确反对陈水扁借公投名义搞“台独”、第一个力主解除欧盟对华武器禁运、第一个明确表示“世界前途在很大程度上取决于中国”、“法国在未来世界上的全球影响和地位，部分地取决于法国与中国建立一种特殊有力的关系的能力”的欧洲领导人……

在希拉克宣布不再参加总统竞选后，中国外交部对希拉克给出高度评价：“希拉克总统在任12年，为促进中法关系、中欧关系的发展发挥了积极的作用，做出了重要贡献，我们对此高度赞赏。”

2013年底，时任中国外交部长王毅在巴黎看望80多岁高龄的希拉克时表示：“你是在中国广为人知的西方政治家，更是中国人民的老朋友和好朋友……你对中国的友好发自内心，发自你对中国历史文化的深刻理解和对中国发展前景的高度认同，也源于你主张建立多极世界和不同文化和谐共处的责任感。”

希拉克有一个明确的政治思想：反对单极化世界，倡导多极化格局，主张不同文明之间的对话。他曾经表示，无论欧洲，还是美国，或者其他国家，都不能单独应对当今世界面临的挑战，应该在改革和加强联合国职能的基础上，加强多极化趋势，建立一个更加合理公正的国际秩序。他的这一思想在当前日益复杂的国际形势下，依然是破局之道。

（综合人民日报、新华社、中国新闻网、中国网等媒体报道）

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