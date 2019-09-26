“用风味连接美食丝绸之路”

人民网巴黎9月25日电（记者刘玲玲） 9月23日至24日，法国里昂举办第三届中法汇流论坛，本届论坛以“卫生与食品——打造健康丝绸之路”为主题，致力于推动中法医药健康领域的思想碰撞与产业对接。论坛期间还举办了第三届中法跨领域高峰论坛与里昂中法美食节。中国纪录片导演陈晓卿被授予“里昂城市荣誉大使”和“里昂中国美食节形象大使”双大使称号。

24日上午，在里昂市政厅，里昂市推广署署长埃马纽埃尔·瑟索耶夫为陈晓卿颁发了“里昂城市荣誉大使”的证书。据了解，该称号主要颁发给在专业领域具有国际影响力的杰出人物，陈晓卿是目前唯一一位获得这一称号的外籍人士。同时，里昂新中法大学也授予陈晓卿“里昂中国美食节形象大使”的称号。

里昂是法国第三大城市，也是古代丝绸之路在西方的终点，是中国丝绸产品在欧洲的集散中心。此外，里昂也是世界美食之都，是《风味人间》第二季的重要取景地。此次论坛期间，里昂市政府与广州市政府准备联合策划一档新的美食纪录片节目，通过六个不同的观察角度，探究两座城市事物与人的关系，寻找他们相似的饮食基因与智慧。

“中国和法国都拥有悠久的文明和成熟的农业，饮食在他们的日常生活中也占有重要位置。”陈晓卿说，“法国里昂和中国广州都被联合国评选为世界美食之都，能够通过历史文化和自然地理的角度找到美食的成因，是我们了解这两个古老文明的国家非常好的通道。”

在陈晓卿看来，好的食物是自己具有传播力的，“我们团队只是这些美食的记录者，但是我相信，通过我们的纪录片可以让两个国家的人透过诱人的美食更了解对方，用不同的风味连接起美食丝绸之路。”

论坛期间，里昂市举行了新中法大学冷餐会以及里昂市、里昂大都市、新中法大学同中国人民对外友好协会签署合作协议等关联活动。

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