王毅会见法国外长勒德里昂

9月25日，国务委员兼外长王毅在联合国会见法国外长勒德里昂。 李凉 摄

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 李凉 杨俊）当地时间2019年9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见法国外长勒德里昂。

王毅表示，中法作为安理会常任理事国，都坚持独立自主，倡导多边主义，推动建设开放型世界经济。在当前充满动荡不安的国际形势下，双方有必要为促进地区和国际和平、稳定与发展发挥作用、承担责任。中方赞赏法方为斡旋地区热点问题作出的积极努力，愿同法方在国际事务中加强战略沟通协作，进一步推进中法全面战略伙伴关系。

王毅表示，今年对于中法关系具有承前启后的重要意义。3月习近平主席对法国成功进行国事访问，开启了中法关系的新篇章。目前此访成果正在得到积极落实，台山核电站一期工程全面建成，法律和司法对话机制开始启动，中法环境年顺利推进。中方愿同法方密切配合，确保下阶段高层交往圆满成功，推动两国合作取得更多成果，发出维护多边主义的积极信号。

勒德里昂表示，当前法中关系良好，两国元首具有高度互信，引领和推动两国关系向前发展。当前世界充满不确定性，法中密切沟通合作十分重要。法方愿同中方密切高层交往，推进经贸、核能等领域务实合作，并就气候变化、伊朗核问题等全球性挑战和地区热点问题加强协作。

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