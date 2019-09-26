王毅会见意大利外长迪马约

9月25日，国务委员兼外长王毅在联合国会见意大利外长迪马约。 李凉 摄

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 李凉 杨俊）当地时间9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见意大利外长迪马约。

王毅表示，今年3月，习近平主席对意大利进行成功国事访问，两国领导人达成的重要共识正在不断得到落实。明年是中意建交50周年，具有承前启后的重要意义。中方愿与意大利新政府加强对接，筹备好高层交往，巩固好政治互信，推动双边关系取得新的发展。双方要积极落实共建“一带一路”合作谅解备忘录，商定第三方市场合作重点项目，利用意大利作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会等机遇，不断挖掘合作潜力，扩大人文和地方交流，为双边关系发展注入新动力。中方愿在国际地区事务中同意方加强沟通协作，共同维护多边主义和自由贸易。希望意大利继续为推动中欧关系作出积极贡献。

迪马约表示，意中关系势头强劲，具有十分重要意义。希望以明年庆祝意中建交50周年为契机，推动两国在经贸、创新、技术、基础设施等领域深化合作，共同办好意中旅游年。意中签署共建“一带一路”谅解备忘录只是一个起点，意方将认真落实并不断向前拓展，包括探讨在非洲开展三方市场合作，扩大互利合作的空间。意方不会在信息通讯技术领域针对特定国家和企业采取歧视性措施，将依据宪法对所有企业一视同仁。意方期待作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。意方坚定奉行一个中国政策，愿继续为推进欧中关系健康发展发挥积极作用。

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