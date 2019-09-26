王毅会见希腊外长登迪亚斯

9月25日，国务委员兼外长王毅在联合国会见希腊外长登迪亚斯。 李凉 摄

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 李凉 杨俊）当地时间2019年9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见希腊外长登迪亚斯。

王毅表示，中国同希腊长期传统友好。希腊新政府成立以来，积极发展对华关系。中方愿同希方保持密切交往，充分发挥元首外交的政治引领作用，继续巩固传统友谊，筑牢政治互信，深化互利合作，使两大文明古国进一步加强全方位合作，为地区和世界和平与发展作出新的贡献。希望双方通过深入开展共建“一带一路”以及中国与中东欧国家合作，实现共同发展、共同繁荣。欢迎希腊作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会。当前国际形势下，中欧更应加强协作，共同维护多边主义和以联合国为核心的国际体系，希望并相信希方将继续为中欧关系健康发展发挥积极作用。

登迪亚斯表示，希中同为文明古国，应该为更好运用文化软实力寻求解决当今问题发挥重要作用。希腊致力于进一步深化希中全面战略伙伴关系。“一带一路”倡议对于促进沿线国家经济发展以及欧中合作具有重要意义，希腊将继续积极参与“一带一路”合作，推动“17+1合作”框架下的务实合作。希方将很高兴参与第二届中国国际进口博览会。希方不会忘记中国在希腊经历金融危机时给予的宝贵帮助，将在涉及中方重大关切问题上继续给予理解和支持。欢迎更多中国企业赴希投资合作。希方愿为欧中关系发展发挥建设性作用。

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