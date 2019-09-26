王毅会见沙特外交大臣阿萨夫

9月25日，国务委员兼外长王毅在联合国会见沙特外交大臣阿萨夫。 李凉 摄

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 李凉 杨俊）当地时间25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见沙特阿拉伯外交大臣阿萨夫。

王毅表示，中沙是全面战略伙伴。目前双方正在积极落实两国领导人达成的重要共识，各领域务实合作不断推进，在国际和地区事务上的沟通协调更加密切。中方谴责不久前针对沙特石油设施的袭击事件，支持沙方为维护国家主权、安全和稳定所作努力。中方愿同海合会国家共同努力，早日谈成中海自贸区协议，以实际行动维护自由贸易和多边贸易体制、推动建设开放型世界经济。

王毅介绍了中国新疆地区预防性反恐和去极端化措施，表示中方愿同沙方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续相互理解、相互支持。

阿萨夫表示，沙中两国元首频繁交往，有力增进了两国互信，推动政治、投资、经贸等各领域合作达到新水平。沙特始终致力于沙中全面战略伙伴关系发展，期待加快对接“2030愿景”和中方“一带一路”倡议。沙方坚定奉行一个中国政策。沙方反对在涉疆问题上对中国的无理指责，坚定支持中方采取的正当立场和举措，愿同中方加强在预防性反恐和去极端化方面的交流合作。沙方愿同中方努力，争取尽快谈完海中自贸区协定谈判。

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