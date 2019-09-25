中外记者走进中国移动：体验5G网络下的前沿科技

人民网北京9月25日电（记者 尚凯元） 今天下午，庆祝新中国成立七十周年活动新闻中心、北京市人民政府新闻办公室邀请14个国家和地区35家媒体近50名中外记者走进中国移动通信集团北京有限公司，参访北京移动5G+客户体验中心，体验感受物联网应用、云计算能力、大数据、5G等新通讯领域前沿技术发展情况。
5G行业应用展示是本次参观活动的一个亮点，得到中外媒体记者的重点关注。中国移动公司有关专家就公司5G发展情况进行了详细讲解，针对5G标准、5G全球部署进展和5G在教育、医疗、媒体等多个行业的应用案例也做了进一步介绍。
其中，5G背包引发了中外记者的广泛关注。相比于单机设备，5G背包体积更小、移动灵活；相比于4G背包，5G背包输出码率范围更大，支持4K信号编码和5G网络传输；与卫星车、微波车、专线相比，5G背包部署简单、成本更低；采用便携式设计，一个人就可以完成采集拍摄、编码回传的工作，能极大提升新闻工作效率。
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