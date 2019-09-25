中国扶贫基金会国际爱心包裹项目在蒙古国启动

人民网乌兰巴托9月25日电（记者 霍文）中国扶贫基金会国际爱心包裹项目启动仪式25日在蒙古国首都乌兰巴托纳莱哈区额尔德明奥尔吉勒学校成功举行。乌兰巴托市市长阿玛尔赛汗、中国扶贫基金会副理事长兼秘书长刘文奎、纳莱哈区区长及区议会代表、中外媒体代表、学校师生代表共150余人出席仪式。

刘文奎在致辞中表示，国际爱心包裹项目的善款来自于阿里巴巴公益宝贝爱心网商的一笔笔捐赠，每个小包裹中都汇聚着中国公众的爱心。他希望蒙古国的孩子们能够喜欢这份来自中国的礼物，期待项目能够在孩子们心中播下中蒙友谊的种子。

阿玛尔赛汗表达了蒙古国人民对中国人民奉献爱心的感激之情，并期待有更多中国民间组织前往蒙古国开展公益项目。

启动仪式上，刘文奎将象征着2万个爱心包裹的捐赠牌递交给阿玛尔赛汗，标志着中国扶贫基金会国际爱心包裹项目正式在蒙古国启动。随后，嘉宾们将一份份爱心包裹送到孩子们手中，也将来自中国人民的爱心和祝福传递给每个收到包裹的蒙古国孩子。

据介绍，中国扶贫基金会计划2019年在蒙古国发放2万个爱心包裹，目前全部包裹已经运抵蒙古国，并完成项目培训及试点发放工作。为更好地满足蒙古国孩子们的需求，项目实施方经前期调研和精心设计，最终确定包裹中含有书包、基础文具、美术用品、益智玩具、生活用品等五大类物品，共105个单件。为方便学生使用，包裹内的文具均用蒙文标注，同时体现了中蒙两国的文化元素。

中国扶贫基金会（China Foundation for Poverty Alleviation，CFPA）成立于1989 年，是在中国民政部注册、由国务院扶贫办主管的全国性扶贫公益组织。2013年以来，为响应中国提出的“一带一路”倡议，中国扶贫基金会加快了国际化步伐，在尼泊尔、缅甸、埃塞、乌干达、柬埔寨等国开展了长期发展援助项目。

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