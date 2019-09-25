人民网里昂9月24日电（记者 葛文博）9月23日至24日，法国里昂举办第三届中法汇流论坛，本届论坛以“卫生与食品——打造健康丝绸之路”为主题，致力于推动中法医药健康领域的思想碰撞与产业对接。

中国驻法大使卢沙野在论坛开幕式致辞中高度评价中法汇流论坛在引领中法人民相知相亲的重要作用。他指出，论坛设立3年来，聚焦中法“一带一路”合作，从文化丝绸之路，到可持续发展的丝路，到健康丝绸之路，践行的正是新时代的丝路精神，获益的将是两国民众。中方愿同法方携手共建“健康丝绸之路”。

里昂市长科隆回顾了里昂市在古代丝绸之路的重要地位，在法中建交55年间发挥的重要作用，以及长期以来在两国卫生健康领域的关键角色。他表示，相信两国人民能延续和深化历史友谊，团结协作，围绕健康卫生领域达成新的、令人赞叹的合作成就。

中国政府“友谊奖”获得者、法国梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃盛赞中国成立70年来在国民健康领域的发展成就，向与会嘉宾介绍了基金会同中国开展防疫、制药等科研培训及系统构建合作，对中法各自发挥优势扩大该领域合作的技术与地域范围态度积极。

中国“友谊勋章”获得者、法国前总理拉法兰通过视频向论坛的召开表示祝贺。他表示，希望两国继续扩大在医药卫生领域的交流与合作，造福两国人民及子孙后代。

本届论坛围绕全球疾病管理与预防、传统医学与气候变化、水质与健康、人工智能与医学等8个议题进行了研讨。与会嘉宾踊跃发言，对中法健康卫生领域合作表达积极看法。

针对中西方医学合作议题，里昂一大生物医学博士热尔曼（Germain）表示，中医哲学超越疾病，考虑全面，以人为本，为世界医学发展给出补充和启发。其未来在应对老龄化及预防性治疗具有经济性优点，值得全世界认真学习。

中国纪录片导演陈晓卿在饮食健康分论坛指出，随着中法饮食文化的发扬、互通，中国人民对法国的农副产品等更感兴趣，不但增加了中法、中欧农副产品贸易额，而且对饮食健康及相关文化产生深远影响。

里昂市公立总医院信息系统和信息技术部门主任让—克里斯托夫·贝尔纳达克（Jean-Christophe Bernadac）认为，在人工智能与医疗诊断领域，中国因目标立足长远、资金投入庞大、项目稳定持续，产出相关论文占全球该领域论文的40%，保持世界领先。这为法国同业者在中国智慧成果基础上继续研究及跨国合作打下坚实基础，同样为法国向中国学习带来启发和激励。

论坛期间，里昂市举行了新中法大学冷餐会以及里昂市、里昂大都市、新中法大学同中国人民对外友好协会签署合作协议等关联活动。新中法大学主席戴乐涛表示，新中国的缔造者曾在里昂勤工俭学，数万中国学子现于里昂求学，两国未来各领域合作前景更加光明。

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