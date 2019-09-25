庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会在布鲁塞尔举行

张明大使致辞 人民网记者张朋辉摄

人民网布鲁塞尔9月24日电 （记者 张朋辉）当地时间9月24日晚，中国驻欧盟使团、驻比利时使馆在布鲁塞尔举行庆祝中华人民共和国成立七十周年招待会。中国驻欧盟使团团长张明、中国驻比利时大使曹忠明，欧盟委员会农业与农村发展委员霍根、教文委员瑙夫劳契奇、比利时国务大臣加布里埃尔、欧洲议会副议长帕帕迪莫里斯、欧盟军事委员会主席格拉齐亚诺上将等欧盟机构和比利时政府官员，欧洲议会议员，各国驻欧、驻比外交机构、国际组织、跨国企业、智库、媒体以及中资机构、华侨华人、留学生等各界代表近800人出席活动。

张明大使在致辞中对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎，向为新中国发展，为中欧、中比友好做出重要贡献的各界朋友表示衷心感谢！

张明说，七十年在人类历史长河中只是短暂一瞬，却孕育了中华大地的沧桑巨变。在中国共产党的坚强领导下，中国人民书写了一段波澜壮阔的史诗。七十年来，中国始终坚持对中国道路的求索，始终坚持对人民利益的坚守，始终坚持对和平发展的承诺。

张明表示，中国七十年来的发展，受益于同欧盟、比利时等伙伴们的互利合作，同时又为深化这种合作带来了持续扩大的机遇。中欧全面战略伙伴关系的深入发展，日益凸显出战略性和全球意义，也为双方人民带来实实在在的利益。中欧、中比作为合作伙伴，互利共赢始终是双边关系的主流。新形势下，可以抓住开放、绿色、创新三个关键词，把中欧、中比合作再推上一个新的台阶。

霍根代表欧盟委员会祝贺中华人民共和国成立七十周年。他说，非常高兴参加中华人民共和国成立七十周年庆祝活动，祝海内外的中国朋友节日快乐。这是一个特别的时刻，我们愿意重申，欧盟和中国深化经济合作对双方都有利，欧中在投资和服务贸易等领域都有很大发展潜力。未来几年，欧盟将同中国成为一道应对全球挑战的伙伴。明年欧中将迎来建交四十五周年，新一届欧盟委员会将继续推动欧中关系发展。

瑙夫劳契奇说，人民之间的纽带不仅仅是生意，还有心灵的沟通和友谊，非常高兴看到，欧中人文交流不断深化。

加布里埃尔在致辞中回忆了同中国的友好情缘和中国的巨大变迁。他表示，今年是中华人民共和国成立七十周年，对比中关系而言也是重要的一年，愿全方位深化两国长期友好合作，增进交流，加强理解，祝愿中国繁荣、人民幸福。

致辞结束后，张明大使、曹忠明大使陪同欧方、比方嘉宾观看新中国成立七十周年图片展。招待会现场还展示了《习近平谈治国理政》（第一卷、第二卷）等多语种图书，不少读者驻足取阅。

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