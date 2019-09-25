中国驻尼日利亚大使馆举行国庆70周年华侨华人中资机构招待会

人民网阿布贾9月25日电（记者 姜宣） 24日，中国驻尼日利亚大使馆举行庆祝中华人民共和国成立70周年华侨华人中资机构专场招待会，周平剑大使、在尼华侨华人和中资机构代表等200余人出席。

周平剑在讲话中向全体在尼华侨华人和中资机构员工致以诚挚的国庆节问候。他说，70年披荆斩棘，70年风雨兼程，中国人民在中国共产党领导下，走出了一条适合中国国情的发展道路。

周平剑表示，中尼关系是新中国对非关系、对外关系的一个缩影。两国同为发展中大国，视彼此为重要战略合作伙伴，1971年建交特别是2005年建立战略伙伴关系以来，全方位、宽领域、高水平的合作走在中非合作前列。

在两国领导人亲自关心和战略引领下，近年来双方政治互信显著增强，互利合作成果丰硕，中尼关系正处于历史上最好时期，面临新的发展机遇。相信在双方共同努力下，一定能够将中尼合作打造成中非合作的典范，携手构建更加紧密的命运共同体。

招待会上还举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”图片展，来宾们兴致勃勃地观看并拍照。大家频频举杯，互致节日问候，共同祝愿伟大祖国繁荣昌盛、中尼友谊万古长青，表示要在新时代展现新形象、实现新作为，为中尼友好合作再做新贡献。

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