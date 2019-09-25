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俄罗斯功勋艺术家的中国情缘——童话《骑龙游北京》中文版在北京面世

2019年09月25日08:46  来源：人民网-国际频道
 
俄罗斯功勋艺术家的中国情缘——童话《骑龙游北京》中文版在北京面世

人民网北京9月24日电（记者曲颂、白紫微、张健）9月24日晚，中国画报出版社出版的《骑龙游北京》新书首发式在上海合作组织秘书处隆重举行。首发式由上海合作组织秘书处、中国外文局主办。俄罗斯驻华大使杰尼索夫、上海合作组织副秘书长谢小用、上海合作组织副秘书长苏巴阔热耶娃、中国驻俄罗斯前大使李辉、中国驻吉尔吉斯斯坦前大使王开文、中国外文出版发行事业局副局长陆彩荣、上合组织秘书处原秘书长张德广等出席新书首发时，中俄两国各界友好人士、中外少年儿童约120人参加了新书发布系列活动。

该书由俄罗斯功勋艺术工作者、普希金造型艺术博物馆高级研究员伊琳娜·扎哈罗娃根据自己在中国生活时的见闻撰写，通过俄罗斯小女孩玛鲁霞在北京经历的神奇东方文化之旅，讲述了北京的历史古建筑和与风土人情。伊琳娜·扎哈罗娃在北京生活了20多年，热爱中国文化艺术，深入中国人民生活。她在新书首发式上表示，希望能够让父母和孩子共同阅读和讨论这本书，培养对中国文化的热爱和对俄中两国友谊的珍视。

该书的俄文版于2017年1月在莫斯科发行。现由著名翻译家李英男和北京外国语大学副教授孙芳译成中文。该书插图由旅居中国的乌克兰画家叶莲娜·亚列缅科·刘完成。活动上，各国儿童还在现场共同绘制北京传统建筑，并与扎哈罗娃女士互动。

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(责编：燕勐、杨牧)
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