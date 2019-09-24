外媒记者感受北京“双奥之城”魅力

外国记者在施工建设中的国家速滑馆外合影留念。记者尚凯元 摄

人民网北京9月24日电（记者尚凯元）9月24日，由庆祝新中国成立70周年活动新闻中心、北京市人民政府新闻办公室共同主办的系列北京城市采访活动拉开序幕。

来自68个国家的82家媒体的103名记者首场活动走进国家速滑馆“冰丝带”、国家游泳中心“水立方”和国家体育场“鸟巢”，近距离对话冬奥场馆建设者和运营者，了解北京2022年冬奥会“绿色、开放、共享、廉洁”的办奥理念在场馆建设运营中的实践，感受“双奥之城”北京的独特魅力。

据了解，采访活动将持续到9月30日，在接下来的行程中，庆祝新中国成立七十周年活动新闻中心注册记者还将探访北京移动5G+客户体验中心、中关村国家自主创新示范区、北汽福田汽车公司、东城区前门东区等地，深入了解北京在前沿技术、创新创业、高端制造、民生服务等方面所取得的成就。

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