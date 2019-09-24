"中国西藏·扎西德勒"摄影及非遗文创服饰展在蒙古国开幕

人民网乌兰巴托9月23日电（记者 霍文）由中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心和中国西藏自治区文化厅共同举办的“中国西藏·扎西德勒”摄影及非遗文创服饰展23日在蒙古国首都乌兰巴托造型艺术博物馆开幕。

中国驻蒙古国大使邢海明在致辞中表示，我们不远万里将中国西藏艺术家的作品带到这里，一方面是为促进中蒙两国文化和艺术交流，另一方面是为了让蒙古国民众更加全面的了解中国文化的丰富多彩。

邢大使说，本次展出的唐卡等艺术作品在蒙古国传统文化中具有重要影响，相信能够在蒙古国的艺术家和民众中引起共鸣。此前，我们已经举办了中国西藏民族文艺表演、艺术培训等活动。展览期间还将在蒙古部分大学举办学术交流活动。相信展览活动能够让蒙古国民众从不同角度全面了解中国西藏和中华文化。

中国西藏自治区政府副主席孟晓林在致辞中说，“中国西藏·扎西德勒”摄影及非遗文创服饰展是首次在蒙古国举办的综合性西藏非物质文化展览。展览包括摄影作品、绘画和书法作品、唐卡、服饰、以及藏香等不同种类的手工艺品，从不同角度展现了“世界屋脊”西藏的民俗和文化，希望通过此展让蒙古国人民更加深入地了解中国西藏文化和中国文化。

蒙古国教育科学文化体育部文艺司司长斯日古楞在致辞中表示，蒙古国教科文体部一贯致力于推动蒙中两国文化领域的合作与交流，两国艺术家的互动和交流日益频繁。此次展览能够让蒙古国民众近距离感受中国西藏的民俗和文化，相信一定会吸引更多当地民众前来参观。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李薇、中国西藏自治区政府副秘书长旦增伦珠、乌兰巴托造型艺术博物馆馆长萨仁图雅等中蒙两国嘉宾及当地艺术界代表、主流媒体代表出席开幕式。

据悉，本次展览共展出百余件中国西藏非物质文化遗产和特色文创产品，其中唐卡、绘画、书法、摄影等作品均由著名艺术家制作，特色文创产品兼具民族风情和生活气息，同时具有观赏性和实用性，开幕式吸引了众多蒙古国观众。展览将持续到10月7日。

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