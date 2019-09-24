“庆祝新中国成立70周年——社会主义现代化建设成就与经验”研讨会在越南举行

中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄

人民网河内9月24日电（记者 刘刚）由中国驻越南大使馆与越南社科院共同举办的“庆祝新中国成立70周年——社会主义现代化建设成就与经验”研讨会9月24日在越南首都河内举行。与会专家学者对新中国成立70年来取得的发展成就给予高度评价，并从政治、经济、社会、文化等方面，分享各自社会主义现代化建设的经验。

中国驻越南大使熊波在致辞时表示，今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，中国共产党带领中国人民在社会主义道路上艰辛探索，取得了举世瞩目的伟大成就，人民生活水平和综合国力发生了质的飞跃。回首走过的道路，坚持中国共产党领导，坚持以人民为中心，坚持走符合本国国情的发展道路，是中国取得社会主义建设伟大成就的重要法宝。

熊波说，在推进越南革新事业过程中，越南共产党不断加强理论和实践创新，把建设社会主义法权国家、发展社会主义定向市场经济作为革新目标，努力建设民富国强民主公平文明的国家。中越都是共产党领导的社会主义国家，加强两党两国治国理政交流，是双方高层的重要共识，也是两国发展具有各自特色社会主义事业的现实需要。

越南社科院副院长裴日光在致辞时，对中华人民共和国成立70年表示祝贺。他表示，70年来，中国不断探索适合自己的发展道路和发展模式，不断加强思想理论建设和制度建设，中国的社会主义现代化建设事业取得显著成就。

裴日光表示，中国的社会主义现代化建设和越南的工业化现代化建都设取得了巨大成就，具有重要意义。与此同时，两国也面临一些相似的挑战。希望两国专家学者以此次研讨会为契机，分享发展经验，为解决各自在发展建设中遇到的挑战建议献策。（完）

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