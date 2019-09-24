北京大兴国际机场设计项目总负责人王晓群：让旅客感受便利和温暖

大兴机场内部图 （图片来源：北京市建筑设计研究院有限公司提供）

人民网北京9月24日电 （肖骁） 凤凰展翅，翱翔天际。大兴机场从设计之初就受到了旅客的期待，媒体的关注。在即将投入运营之际，人民网专访北京大兴国际机场设计项目总负责人王晓群详细解读新机场的运营情况。

快捷而高效

除了放射性的创新设计，双进双出的规划在全世界都是首例，“大的旅客容量要考虑到楼层功能的基本规划，各种设施的摆放，车辆接驳的长度……单靠简单的楼层是不能满足的”。这样的设计除了能满足七千万的客流量，还保证快捷的功能需求。四层作为国内国际传统值机层，旅客按照往常进行托运行李、值机，国际线的旅客直接从四层出港，而国内线的旅客乘坐左右各四部扶梯从三层出港；三层是国内快捷出港层，当旅客没有托运行李时，直接值机，从三层出发。“这样的设计主要是考虑现在的趋势，短程旅客较多，没有必要托运行李，而直接在手机上就能进行值机，节省旅客时间，方便旅客，同时也分散客流量，”王晓群解释道。

除了双层的设计，在轨道层安排值机服务也是创新性设计，预计开通的五条轨道线路中，目前已经完成的从草桥站出发的机场快线，以及京雄高铁北京西站到大兴机场部分。旅客到达站台可通过扶梯直接进入航站楼内部，也就是所谓的“零距离”平面关系。到达站厅之后，国际旅客通过竖向提升设施到达出港层，共有六组电梯，六组自动扶梯；而国内旅客则可以直接托运行李、安检，之后旅客可直接到达候机层，“也就是说轨道层相当于有一部分小的航站楼的功能。”王晓群解释这样的设计主要是为了给轨道旅客提供方便，“轨道旅客预估是旅客总容量的30%，很多人都是携带行李，或者拿手推车，上下楼非常不便，在轨道层加入值机服务方便了旅客的同时，也鼓励更多的人乘坐公共交通，绿色出行。”除此之外，完善轨道层的服务也考虑到了日后卫星厅的建设，“以后如果有卫星厅，轨道旅客从地下直接到达卫星厅候机。”

依赖于大数据的支持，大兴机场“智能化”服务得以实现：“自助值机”让旅客微信，刷脸都可以进行值机服务；“自助托运行李”，这项如今在很多国外机场提供的服务，也落地大兴机场，旅客在打印登机牌同时，自行称重、绑行李条、托运，机器会自动识别行李符不符合标准。登机同样可以自助“刷脸”或“刷票”，“除了安检之外，旅客几乎可以全程一人操作。”

细致而温暖

在智能化应用的同时，大兴机场内部的设计更加强调人性化。王晓群告诉记者，此次大兴机场无障碍建设由中国残联直接指导：低位柜台和斜面托运行李机方便残障人士值机；视觉障碍者下车之后有盲道系统帮助他引入“招援电话”的位置，一个电话就会有工作人员来帮助，电梯里有配套的盲文和应急按钮；对于卫生间则是专门去日本进行学习，并且从日本进口配套设施，不仅是残障人士，也有专门的母婴区供妈妈们打理孩子，卫生间也专门设计了儿童挂椅，还有安检专用通道，应急按钮，扶手设计……“一次次模拟，一次次改进，大兴机场力图在软件配套方面达到国际标准。”

在五条指廊的末端，候机区大兴机场加入了庭院的设计，旅客可以进入庭院放松休息， 五条指廊分别对应“丝绸”，“田园”，“陶瓷”，“茶文化”和“中国园”五个主题，展示出中国的传统文化；其中“中国园”主题将南方传统园林的布局和北方建筑的风格进行结合。谈到这个创意，王晓群设计师说：“我们希望让旅客在候机的时候不枯燥，同时也能传递中国文化之美”。对于第六条指廊，则负责机场工作人员的办公区和酒店，以及未来规划的商业街，供旅客娱乐和休息，“除了酒店之外，航站楼内部也有钟点客房，当旅客因为延误等种种原因可以在钟点客房进行休息。”

六次模拟练习，不断的改进各种细节，无论是外部还是内部，都可以看出大兴机场所有工作人员的用心和真诚，“大兴机场的定位是快捷而人性化，我们希望给旅客最周到的服务。”当大兴机场通航之后，将服务于世界各地的旅客，相信他们会感受到便利和温暖。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)